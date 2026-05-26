Andrei Diaconescu, cofondator One United Properties, la lansarea programului InvestEU al BERD: „Reducerea cu 50% a costurilor energetice pe durata de viață a unei clădiri este cea mai mare contribuție pe care un dezvoltator o poate aduce la capitolul sustenabilitate”

Un aspect important pe care cofondatorul One United Propertries l-a subliniat a fost accesibilitatea. În opinia sa, clienții pun în balanță două aspecte mai presus de toate: prețul și consumul de energie. Acest lucru indică, la rândul său, necesitatea unui capital pe termen scurt, combinat cu sustenabilitatea pe termen lung.

Întrebat dacă situația din Iran îi determină pe oameni să opteze pentru mașini electrice și alegeri mai eficiente, Andrei Diaconescu a susținut că tendința pentru această schimbare este prezentă în piață de ani de zile și nu este neapărat legată de o singură criză. „Ați întrebat mai devreme dacă criza din Iran îi determină pe oameni să utilizeze mașini electrice sau să cumpere mașini mai eficiente. Cred că așa a fost întotdeauna în perioade criză”, a declarat acesta. „Dacă ne uităm înapoi la, să zicem, la perioada Covid, prețurile petrolului și ale energiei au crescut foarte mult. Când Rusia a invadat Ucraina, prețurile au crescut. Așa că întotdeauna s-a întîmplat acest lucru în perioade de criză. Vorbim de un fenomen continuu, care nu este specific doar zilei de azi”, a mai spus acesta, subliniidn importanța unui obiectiv comun și a unor planuri strategice care să conveargă în această direcție.

În ceea ce privește modul în care cumpărătorii de locuințe își stabilesc prioritățile, Andrei Diaconescu a punctat în cadrul evenimentului BERD: „Când ne raportăm la alegerile clienților în domeniul nostru de activitate, pe primul loc se află amplasamentul. Pe locul al doilea se află, evident, amprenta de carbon. Pe locul al treilea se află eficiența energetică.”

Cofondatorul One United Properties a menționat și faptul că în prezent există soluții moderne verzi, precum tehnologia geoexchange, bazată pe schimb de căldură cu pământul, pe care dezvoltatorii le pot folosi pentru a produce un impact real în ce înseamnă locuire eficientă din punct de vedere energetic. „În acest sens, cred că am parcurs un drum lung prin implementarea soluțiilor de tip geoexchange, care permit în timp reducerea cu până la 50% a costurilor energetice pe întreaga durată de viață a unei clădiri”, a mai spus acesta. „Așadar, pentru mine, aceasta este cea mai mare contribuție pe care un dezvoltator o poate aduce la capitolul sustenabilitate.” În ceea ce privește amploarea impactului, un apartament generează aproape la fel de mult CO2 pe an ca o mașină, ceea ce înseamnă că reducerea acestui nivel la jumătate reprezintă un pas înainte foarte mare pentru industria construcțiilor.

One United Properties implementează deja cu succes această tehnologie în dezvoltări sustenabile precum One High District sau One Lake Club și One Lake District. Sistemul geoexchange este printre cele mai eficiente soluții energetice, curate din punct de vedere ecologic și rentabile, disponibile pentru condiționarea spațiilor. Soluția de schimb geotermal nu emite dioxid de carbon, monoxid de carbon sau alte gaze cu efect de seră care contribuie la poluarea aerului. În plus, deoarece sistemele de schimb geotermal nu ard cantități semnificative de combustibil precum gazul, uleiul, propanul sau cărbunele, ele funcționează la un cost mai scăzut și sunt mult mai curate.

Comparativ cu modul de funcționare al unui sistem de aer condiționat clasic, care transferă din interior către exterior, în aerul atmosferic, căldura disipată de unitatea exterioară (condensatorul) în perioada de răcire, în cazul pompelor de căldură (sol-apă) căldura disipată de condensatorul instalației (în perioada caldă a anului) este injectată și stocată în pământ și utilizată în perioada rece a anului (la încălzirea incintelor). Astfel se reduce impactul termic asupra mediului exterior cu o eficiență energetică ridicată.

Programul InvestEU este o inițiativă emblematică a Uniunii Europene care vizează sprijinirea investițiilor strategice în infrastructură durabilă, cercetare, inovare și digitalizare, întreprinderi mici și mijlocii și investiții și competențe sociale. Evenimentul de lansare a avut loc pe 20 mai și a marcat intrarea României în program, după Croația, Bulgaria și Polonia. Se preconizează că programul va mobiliza peste 270 de milioane de euro în finanțare verde pentru gospodării și întreprinderi. Libra Internet Bank este prima instituție financiară care s-a alăturat inițiativei, urmând ca și alte instituții financiare locale să îi urmeze exemplul. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) este unul dintre principalii parteneri de implementare ai Programului InvestEU și a lansat cu această ocazie Facilitatea sa de Partajare a Riscurilor în România, un pas important în mobilizarea investițiilor private și publice durabile în țara noastră.

