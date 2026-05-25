Sezonul turistic în Grecia, plin de incertitudini: turiștii fideli, cheltuieli, destinații preferate în funcție de continent

Deși rezervările timpurii și avântul puternic din ultimii ani indicau inițial un alt sezon excepțional, operatorii din turism avertizează acum că lunile următoare s-ar putea dovedi mai dificile decât se anticipase, deoarece incertitudinea afectează comportamentul călătorilor și tiparele de călătorie la nivel global.

Vorbind la un eveniment organizat de Confederația Greacă de Turism (SETE), prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a recunoscut că sectorul turismului se confruntă cu o încetinire temporară, deși a insistat că Grecia nu se confruntă cu o criză majoră.

„Primele două luni ale anului 2026 au fost excepționale”, a spus Mitsotakis.

„Evident, în acest moment există o ușoară încetinire. Dar nu cred că ne confruntăm cu o criză sistemică majoră în performanța turismului grecesc în acest an.”

El a adăugat că Grecia ar putea înregistra o revenire a sosirilor turistice dacă tensiunile din Orientul Mijlociu se vor atenua în viitorul apropiat.

„Cred că, dacă scenariul pozitiv se va concretiza, vom asista la o creștere a disponibilității vizitatorilor noștri tradiționali de a călători în Grecia”, a spus el.

Cu toate acestea, prim-ministrul a avertizat, de asemenea, împotriva presupunerii că Grecia poate continua să atingă un număr record de vizitatori în fiecare an. „Trebuie să fim conștienți că nu este întotdeauna ușor sau posibil să stabilim noi recorduri în fiecare an”, a spus el.

Observatorii din industrie spun că mediul internațional în schimbare începe deja să afecteze cererea de călătorii.

Creșteri de prețuri

Conform surselor de pe piață, creșterea prețurilor la combustibili duce la creșterea costurilor de operare ale companiilor aeriene, în timp ce tensiunile geopolitice și modificarea rutelor de zbor contribuie la creșterea cheltuielilor de călătorie și la prelungirea duratei călătoriei. Acești factori îi fac pe mulți călători mai precauți în ceea ce privește confirmarea rezervărilor, în special pe piețele de zboruri pe distanțe lungi.

Raportul a menționat că vizitatorii din țările din afara Europei sunt deosebit de sensibili la instabilitatea geopolitică și la creșterea costurilor de călătorie, piețe precum Statele Unite, Australia și India prezentând deja semne de scădere a cererii. Israelul a înregistrat cel mai accentuat declin, numărul locurilor la cursele aeriene programate scăzând cu 46%.

Destinațiile populare din Grecia încep și ele să simtă efectele.

Operatorii turistici din Dodecanez și Creta au raportat o activitate de rezervări mai lentă și o tendință crescândă către rezervări de ultim moment, în timp ce destinațiile din Ciclade și insulele Ionice au rămas până acum relativ stabile. Între timp, Atena continuă să înregistreze un număr mare de vizitatori.

În ciuda îngrijorărilor crescânde la nivel internațional cu privire la impactul turismului excesiv, Mitsotakis a respins sugestiile conform cărora Grecia se confruntă cu probleme similare cu cele observate în alte destinații europene. „Resping noțiunea de turism excesiv”, a spus el.

„Grecia este strâns asociată cu turismul. Turismul este un motor principal al economiei. Iubim turismul ca sector.”

Analiștii spun că reputația Greciei ca destinație sigură ar putea, în cele din urmă, să funcționeze în favoarea sa dacă instabilitatea în alte părți ale Mediteranei de Est persistă, redirecționând eventual călătorii către destinații grecești în loc de piețe regionale concurente.

Preferințe diferite, în funcție de continent

În ciuda acestor incertitudini, Grecia își menține poziția de destinație de top în 2026, conform sondajului Travel Trends 2026 realizat de Visa, în colaborare cu Ipsos și Payment Innovation Hub, în ​​rândul călătorilor din Statele Unite, Regatul Unit, Franța și Germania care intenționează să viziteze Grecia anul acesta.

Grecia continuă să atragă o rată ridicată de vizite repetate, 55% dintre turiștii care intenționează să viziteze Grecia în 2026 au mai fost în țară cel puțin o dată.

Principalul motiv pentru vizitare este o vacanță la mare (74%), unde ratele sunt cele mai ridicate în rândul turiștilor britanici și germani, urmate de vizitele la obiective culturale (60%), cele mai populare în rândul francezilor (72%). Vizitatorii din America de Nord își doresc o experiență completă, care să combine marea, cultura, cumpărăturile și viața de noapte.

Attica, Creta, insulele din sudul Mării Egee și insulele Ionice rămân cele mai populare destinații, americanii având Attica ca preferință principală, în timp ce europenii preferă insulele, britanicii tinzând să prefere insulele Ionice, în timp ce francezii și germanii preferă cel mai mult Creta.

Călătoriile în Grecia rămân concentrate în lunile de vară europeană, din mai până în septembrie, germanii și britanicii preferând septembrie, iar francezii preferând iunie, în timp ce americanii sosesc pe tot parcursul verii.

Aproximativ jumătate dintre vizitatori aleg sejururi scurte de până la șapte zile, germanii fiind mai predispuși să opteze pentru vacanțe prelungite, în timp ce patru din zece vizitatori combină o vizită în Grecia cu vizite în Italia sau Spania.

Aproape șapte din zece vizitatori își organizează călătoria cu cel puțin două luni înainte, instrumentele de inteligență artificială câștigând teren față de platformele tradiționale de rezervare în planificarea vacanțelor, în principal ca mijloc de economisire a timpului și inspirație creativă, 14% dintre călători și 30% dintre americani utilizând inteligența artificială.

Ce cheltuiesc turiștii

În ciuda presiunilor economice globale, bugetele de călătorie rămân rezistente: 69% dintre turiști intenționează să își mențină nivelurile actuale de cheltuieli, 19% intenționează să le crească și doar 13% se așteaptă să își reducă cheltuielile.

În medie, călătorii alocă 11% din venitul lor anual călătoriilor în Grecia, acoperind de obicei cheltuielile pentru două persoane, în timp ce cele mai mari niveluri de cheltuieli sunt înregistrate în rândul vizitatorilor din Statele Unite și Germania. Mai exact, cheltuielile estimate în funcție de țara de origine sunt următoarele:

Statele Unite: 3.080 de euro pe persoană (14% din venit)

Germania: 2.168 euro de persoană (10% din venit)

Regatul Unit: 1.900 de euro de persoană (10% din venit)

Franța: 1.770 de euro de persoană (10% din venit)

În același timp, cererea pentru turismul de lux este determinată în principal de călătorii americani.

Comportamentul de plată în străinătate reflectă în mare măsură obiceiurile din țările de origine ale călătorilor, 45% dintre aceștia așteptându-se să plătească în Grecia în același mod ca acasă.

Cine preferă plățile digitale

Plățile digitale sunt metoda preferată, fiind conduse de călătorii francezi (76%), care aleg carduri sau portofele mobile, urmați de călătorii din Statele Unite (69%) și Regatul Unit (68%).

Chiar și pe piețele în care numerarul a dominat în mod tradițional, cum ar fi Germania, utilizarea cardurilor rămâne semnificativ ridicată (56%), subliniind adoptarea pe scară largă a plăților digitale.

Deși patru din 10 călători se așteaptă să utilizeze mai mult numerar decât în ​​țara lor de origine pentru mici achiziții zilnice, cardurile și plățile digitale continuă să fie opțiunea preferată pentru tranzacțiile de valoare mai mare, confirmând trecerea continuă către plățile digitale.

În cele din urmă, ecoturismul devine din ce în ce mai important, în special în rândul vizitatorilor americani, aproape șapte din 10 fiind dispuși să plătească cu până la 10% mai mult pentru opțiuni mai sustenabile. Per total, 34% dintre vizitatori declară că sunt dispuși să plătească între 1% și 5% în plus pentru servicii care susțin sustenabilitatea.