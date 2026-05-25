Omul ales de Elon Musk pentru prima misiune spre Marte. Cine este miliardarul care va zbura cu Starship

Compania SpaceX a dezvăluit noi detalii despre planurile sale ambițioase privind explorarea spațială, inclusiv identitatea persoanei care ar putea conduce prima misiune cu echipaj uman către Marte.
Foto: Hepta
Andrei Rachieru
25 mai 2026, 15:58, Știri externe
Anunțul a fost făcut în timpul unei transmisiuni live organizate de compania lui Elon Musk, în contextul pregătirilor pentru listarea pe bursă în Statele Unite, scrie Gizmondo.

În cadrul evenimentului, miliardarul din domeniul criptomonedelor Chun Wang a apărut într-o înregistrare realizată pe Insula Bouvet, o regiune izolată situată în apropierea Antarcticii. Acesta a confirmat că va participa la o viitoare misiune de tip survol în jurul Lunii și al planetei Marte, utilizând nava spațială Starship.

SpaceX pregătește prima misiune umană spre Marte prin proiectul Starship

Deși compania nu a anunțat o dată oficială pentru lansare, proiectul reprezintă una dintre cele mai importante ambiții ale lui Elon Musk: trimiterea oamenilor pe Marte.

În documentele depuse pentru listarea pe bursă, SpaceX a inclus mai multe obiective spectaculoase legate de dezvoltarea programului Starship și colonizarea planetei roșii.

Nava Starship este considerată cheia viitoarelor misiuni interplanetare. Recent, SpaceX a reușit o nouă lansare de test a rachetei gigantice, consolidând astfel planurile pentru viitoarele zboruri spațiale de lungă durată.

Potrivit estimărilor publicate de specialiștii din domeniu, o misiune dus-întors către Marte ar putea dura aproximativ doi ani. Cu toate acestea, Chun Wang susține că durata călătoriei nu îl îngrijorează.

„Pot să privesc harta de pe ecranul avioanelor de la decolare până la aterizare, deci cred că o să mă bucur de călătorie”, a declarat acesta în timpul transmisiunii live.

SpaceX pregătește prima misiune umană spre Marte după succesul misiunii Fram2

Chun Wang nu este străin de explorarea spațială. Cofondator al platformei de minare Bitcoin F2Pool, acesta și-a construit averea în industria criptomonedelor înainte de a deveni pasionat de zborurile spațiale comerciale.

În 2025, Wang a fost comandantul misiunii civile Fram2, organizată de SpaceX. El a finanțat integral călătoria care l-a dus, alături de alți trei astronauți civili, într-un zbor de trei zile în jurul polilor Pământului.

Misiunea a fost realizată cu ajutorul capsulei Crew Dragon, lansată de racheta Falcon 9 pe 31 martie 2025. Experiența acumulată în cadrul acestui proiect pare să fi contribuit la alegerea sa pentru viitoarea misiune dedicată explorării planetei Marte.

Dacă planurile SpaceX vor deveni realitate, Chun Wang ar putea deveni unul dintre primii oameni care vor participa la o misiune umană de lungă durată către Marte, un moment care ar putea schimba istoria explorării spațiale moderne.

