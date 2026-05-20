SpaceX depune documentele pentru listarea la bursă și ar putea fi evaluată la o sumă record

Documentele financiare arată că SpaceX a înregistrat pierderi din operațiuni de 2,6 miliarde de dolari anul trecut, la venituri de 18,7 miliarde de dolari. Pierderile au continuat și la începutul acestui an.

Chiar și în acest context, oferta este estimată să intre în topul celor mai mari listări din istorie, posibil peste Saudi Aramco, din urmă cu șapte ani, deși prospectul nu indică suma exactă vizată pentru atragerea de capital.

Potrivit unor estimări citate Associated Press, oferta ar putea ajunge la aproximativ 75 de miliarde de dolari și ar finanța proiectele companiei privind programele lunare și viitoare misiuni pe Marte.

Listarea ar putea avea implicații majore și pentru Elon Musk, care, în cazul unei evaluări ridicate a companiei, ar putea deveni primul trilionar din istorie.

Documentele arată că Elon Musk va păstra controlul asupra companiei, cu 85,1% din drepturile de vot.

SpaceX se pregătește în același timp pentru un nou test al rachetei Starship, considerată esențială pentru planurile lui Musk privind misiunile lunare și marțiene.