Greva Samsung amânată, după ce sindicatul a ajuns la un acord cu cei din conducere

Sindicaliștii companiei Samsung au amânat greva, miercuri, în urma unui acord cu cei din conducere privind salariile, relatează AP.

Anunțul a fost făcut după o negociere de ultim moment cu șefii companiei, mediată de guvern, legată de cuantumul bonusurilor care trebuie acordate angajaților, în contextul creșterii vânzărilor de cipuri de memorie alimentate de boom-ul global al inteligenței artificiale.

Acordul va fi votat în perioada următoare

Liderul sindical Choi Seung-ho a declarat, într-o conferință televizată, că sindicatul a fost de acord să nu continue greva de 18 zile, despre care a spus anterior că va începe joi. El a spus că membrii sindicatului vor vota asupra acordului provizoriu în perioada 22-27 mai.

„Dorim să ne cerem scuze oamenilor pentru că am cauzat îngrijorări din cauza conflictelor noastre interne”, a spus liderul sindical. „Acordul este rezultatul luptei noastre intense care a durat aproximativ șase luni”.

Potrivit unui oficial al firmei, Yeo Myounggoo, „compania va implementa cu fidelitate termenii acestui acord și va depune toate eforturile pentru a promova cooperarea dintre angajatori și angajați”, mai arată sursa.

Atât sindicatul cât și conducerea s-au considerat reciproc responsabile pentru eșecul de a ajunge la un acord, după ce runda anterioară de negocieri s-a încheiat fără un progres. Choi a acuzat conducerea că a refuzat să accepte o propunere mediată de guvern, ale cărei detalii a refuzat să le dezvăluie. Conducerea a acuzat sindicatul că a solicitat pachete salariale excesive pentru lucrătorii din unitățile care înregistrează pierderi.

Profitul companiei a crescut de opt ori în acest an

Samsung și rivalul său, SK Hynix, produc împreună aproximativ două treimi din cipurile de memorie din lume, care înregistrează o cerere în creștere determinată de inteligența artificială. Samsung a anunțat, luna trecută, că profitul său operațional pentru trimestrul ianuarie-martie a crescut de opt ori, ajungând la un record de 38 de miliarde de dolari.

Liderii sindicali au cerut ca Samsung să ofere 15% din profitul său operațional anual pe bonusuri pentru angajați și să elimine plafoanele bonusurilor, care sunt în prezent stabilite la 50% din salariile anuale. Compania susține că cererile sunt excesive, invocând natura extrem de ciclică a industriei semiconductorilor.

Nici liderii sindicali nici compania nu au oferit detalii despre acordul discutat, însă Yeo a sugerat că firma a fost de acord cu cererile sindicatelor de a extinde bonusurile și unități mai puțin profitabile.

Greva ar fi putut produce pagube economice enorme

Prim-ministrul Kim Min-seok, al doilea oficial guvernamental al Coreei de Sud după președintele Lee Jae Myung, a declarat, duminică, că greva ar putea provoca pagube economice de până la 66 de miliarde de dolari, prin perturbarea proceselor extrem de complexe de fabricație a semiconductorilor Samsung.

Greva ar fi putut afecta și operațiunile de producție de smartphone-uri și alte produse electronice de larg consum ale Samsung, potrivit sursei.