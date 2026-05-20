Greva Samsung amânată, după ce sindicatul a ajuns la un acord cu cei din conducere

Sindicaliștii Samsung au amânat greva, după ce au ajuns la un acord privind salariile cu cei din conducerea companiei. Greva planificată ar fi putut avea un impact global uriaș.
Foto: Hepta via Mediafax Foto
Ioana Târziu
20 mai 2026, 18:39, Economic
Sindicaliștii companiei Samsung au amânat greva, miercuri, în urma unui acord cu cei din conducere privind salariile, relatează AP.

Anunțul a fost făcut după o negociere de ultim moment cu șefii companiei, mediată de guvern, legată de cuantumul bonusurilor care trebuie acordate angajaților, în contextul creșterii vânzărilor de cipuri de memorie alimentate de boom-ul global al inteligenței artificiale.

Acordul va fi votat în perioada următoare

Liderul sindical Choi Seung-ho a declarat, într-o conferință televizată, că sindicatul a fost de acord să nu continue greva de 18 zile, despre care a spus anterior că va începe joi. El a spus că membrii sindicatului vor vota asupra acordului provizoriu în perioada 22-27 mai.

„Dorim să ne cerem scuze oamenilor pentru că am cauzat îngrijorări din cauza conflictelor noastre interne”, a spus liderul sindical. „Acordul este rezultatul luptei noastre intense care a durat aproximativ șase luni”.

Potrivit unui oficial al firmei, Yeo Myounggoo, „compania va implementa cu fidelitate termenii acestui acord și va depune toate eforturile pentru a promova cooperarea dintre angajatori și angajați”, mai arată sursa.

Atât sindicatul cât și conducerea s-au considerat reciproc responsabile pentru eșecul de a ajunge la un acord, după ce runda anterioară de negocieri s-a încheiat fără un progres. Choi a acuzat conducerea că a refuzat să accepte o propunere mediată de guvern, ale cărei detalii a refuzat să le dezvăluie. Conducerea a acuzat sindicatul că a solicitat pachete salariale excesive pentru lucrătorii din unitățile care înregistrează pierderi.

Profitul companiei a crescut de opt ori în acest an

Samsung și rivalul său, SK Hynix, produc împreună aproximativ două treimi din cipurile de memorie din lume, care înregistrează o cerere în creștere determinată de inteligența artificială. Samsung a anunțat, luna trecută, că profitul său operațional pentru trimestrul ianuarie-martie a crescut de opt ori, ajungând la un record de 38 de miliarde de dolari.

Liderii sindicali au cerut ca Samsung să ofere 15% din profitul său operațional anual pe bonusuri pentru angajați și să elimine plafoanele bonusurilor, care sunt în prezent stabilite la 50% din salariile anuale. Compania susține că cererile sunt excesive, invocând natura extrem de ciclică a industriei semiconductorilor.

Nici liderii sindicali nici compania nu au oferit detalii despre acordul discutat, însă Yeo a sugerat că firma a fost de acord cu cererile sindicatelor de a extinde bonusurile și unități mai puțin profitabile.

Greva ar fi putut produce pagube economice enorme

Prim-ministrul Kim Min-seok, al doilea oficial guvernamental al Coreei de Sud după președintele Lee Jae Myung, a declarat, duminică, că greva ar putea provoca pagube economice de până la 66 de miliarde de dolari, prin perturbarea proceselor extrem de complexe de fabricație a semiconductorilor Samsung.

Greva ar fi putut afecta și operațiunile de producție de smartphone-uri și alte produse electronice de larg consum ale Samsung, potrivit sursei.

