Grevă de transport în Kenya. Protestatarii ard cauciucuri pe marile șosele din Capitală

Navetiștii au rămas blocați în diverse cartiere mărginașe, iar centrul orașului a rămas pustiu. Șoferii au preferat să rămână acasă, în timp ce protestatarii ardeau cauciucuri pe principalele artere rutiere, potrivit Associated Press.

Asociația Școlilor Private din Kenya le-a recomandat membrilor săi să evalueze și să stabilească dacă elevii pot merge la școală în siguranță. Majoritatea unităților de învățământ fac școală în regim online.

Roads Barricaded in Kawangware, Nairobi during the ongoing matatu strike on Monday . #Rejectfuelprices. pic.twitter.com/YigUJ6hxi5 — KenyaInvest🇰🇪 (@KenyaInvest_) May 18, 2026

Prețurile la combustibil în Kenya au atins un nivel record, vineri, prețul motorinei crescând cu 23,5%, iar al benzinei cu 8%.

Președintele Kenyei, William Ruto, care se aflat în străinătate, nu a comentat noile prețuri. La ultima creștere, care a avut loc în luna aprilie, oficialul a atribuit-o războiului din Iran, dar a redus taxele pentru a preveni o creștere bruscă a prețurilor la acel moment.

Potrivit Camerei Naționale de Comerț a Kenyei, creșterea prețurilor va afecta toate produsele și serviciile din țară.

„Comparația dintre lunile aprilie și mai arată că, în timp ce prețurile mondiale ale țițeiului au crescut cu aproximativ 10,7%, prețul motorinei din Kenya a crescut cu 23,5% în aceeași perioadă. Acest lucru indică rolul continuu al creșterii costurilor interne”, a declarat Camera de Comerț într-un comunicat.

Fostul președinte acuză că creșterea survine din cauza afaceriștilor corupți

Fostul vicepreședinte al țării, Rigathi Gachagua, care s-a alăturat opoziției după demiterea sa, a atribuit această creștere bruscă oamenilor de afaceri corupți care doresc să-și mărească marjele de profit.

El a comparat prețurile combustibililor cu cele din țările vecine fără ieșire la mare care se bazează pe porturile keniene pentru importul de combustibil, cum ar fi Uganda, unde prețurile sunt mai mici.

Kenya servește drept un important nod de transport pentru oamenii de afaceri care importă mărfuri prin portul Mombasa, pentru a fi transportate pe cale rutieră.