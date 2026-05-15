Grevă în cluburile de striptease din Montreal în timpul Marelui Premiu al Canadei la Formula 1

Comitetul Autonom al Lucrătorilor din Industria Sexului (SWAC) a convocat greva pentru 23 mai, în ajunul celei de-a cincea curse din calendarul de Formula 1, ca parte a unei campanii menite să obțină mai multe drepturi pentru angajați, scrie Reuters.

Principala cerere este abolirea „taxei de bar” pe care stripperii trebuie să o plătească pentru a performa în cluburi, dar se cer și condiții de muncă sigure și igienice, precum și încetarea discriminării la angajare și programare.

„În calitate de stripteuze, suntem considerate contractante independente, ceea ce înseamnă că, pe hârtie, suntem tratate la fel ca, să zicem, cu un instalator independent pe care l-ați angaja pentru reparațiile din casa dumneavoastră. Instalatorul independent nu răspunde în fața nimănui în afară de sine însuși, în timp ce stripteuza independentă răspunde în fața conducerii clubului”, a transmis SWAC într-un comunicat.

SWAC a declarat că weekendul Marelui Premiu al Canadei a fost ales în mod deliberat pentru grevă, o perioadă în care cluburile obțin profituri mari.

„Aceasta este șansa noastră de a le pune în pericol veniturile și de a-i afecta acolo unde îi doare cel mai tare. În această perioadă, deși conducerea câștigă mai mulți bani, dansatoarele trebuie să suporte… condiții de muncă, în general, mai proaste”, transmite comitetul.