Texasul a ajuns la 600 de execuții din 1982 până acum. Bărbat condamnat pentru uciderea unei profesoare

Un bărbat condamnat pentru uciderea unei profesoare a fost executat joi în Texas, aceasta fiind a 600-a execuție din 1982 încoace, scrie AP.
Sursa foto: X. Foto cu caracter ilustrativ
Cosmin Pirv
15 mai 2026, 04:45
Un bărbat despre care experții atât ai acuzării, cât și ai apărării au afirmat că suferea de o dizabilitate intelectuală a devenit a 600-a persoană executată în Texas din 1982 încoace, condamnat pentru uciderea unei profesoare de 77 de ani.

Edward Busby Jr. a fost declarat mort la ora 20.11, în urma unei injecții letale la penitenciarul de stat din Huntsville, la câteva ore după ce Curtea Supremă a ridicat suspendarea cererii sale privind dizabilitățile. Execuția a urmat unei serii de eforturi juridice de ultim moment depuse de avocații lui Busby în încercarea de a-i salva viața.

Busby a fost condamnat pentru moartea prin sufocare a Laurei Lee Crane, o profesoară pensionară în vârstă de 77 de ani de la Universitatea Creștină din Texas, care, potrivit procurorilor, a fost răpită din parcarea unui magazin alimentar în ianuarie 2004 și lăsată să se sufoce în portbagajul mașinii sale, cu bandă adezivă înfășurată în jurul feței.

Execuția a fost a 600-a din Texas de când statul a reluat aplicarea pedepsei cu moartea în 1982.

„Îmi pare atât de rău pentru ce s-a întâmplat”, a spus Busby în timp ce era legat de targa din camera de execuție. „Domnișoara Crane era o femeie minunată. N-am vrut niciodată să i se întâmple ceva rău”. „Îmi asum vina, dacă asta ajută”.

Execuția lui Busby fusese pusă sub semnul întrebării după ce o instanță a emis săptămâna trecută o suspendare a execuției pentru a reexamina cererile sale privind dizabilitatea intelectuală. Însă Curtea Supremă a permis continuarea execuției după ce a anulat suspendarea joi, la cererea Biroului Procurorului General al Texasului.

