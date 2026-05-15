Texasul a ajuns la 600 de execuții din 1982 până acum. Bărbat condamnat pentru uciderea unei profesoare

Un bărbat despre care experții atât ai acuzării, cât și ai apărării au afirmat că suferea de o dizabilitate intelectuală a devenit a 600-a persoană executată în Texas din 1982 încoace, condamnat pentru uciderea unei profesoare de 77 de ani.

Edward Busby Jr. a fost declarat mort la ora 20.11, în urma unei injecții letale la penitenciarul de stat din Huntsville, la câteva ore după ce Curtea Supremă a ridicat suspendarea cererii sale privind dizabilitățile. Execuția a urmat unei serii de eforturi juridice de ultim moment depuse de avocații lui Busby în încercarea de a-i salva viața.

Busby a fost condamnat pentru moartea prin sufocare a Laurei Lee Crane, o profesoară pensionară în vârstă de 77 de ani de la Universitatea Creștină din Texas, care, potrivit procurorilor, a fost răpită din parcarea unui magazin alimentar în ianuarie 2004 și lăsată să se sufoce în portbagajul mașinii sale, cu bandă adezivă înfășurată în jurul feței.

Execuția a fost a 600-a din Texas de când statul a reluat aplicarea pedepsei cu moartea în 1982.

„Îmi pare atât de rău pentru ce s-a întâmplat”, a spus Busby în timp ce era legat de targa din camera de execuție. „Domnișoara Crane era o femeie minunată. N-am vrut niciodată să i se întâmple ceva rău”. „Îmi asum vina, dacă asta ajută”.

Execuția lui Busby fusese pusă sub semnul întrebării după ce o instanță a emis săptămâna trecută o suspendare a execuției pentru a reexamina cererile sale privind dizabilitatea intelectuală. Însă Curtea Supremă a permis continuarea execuției după ce a anulat suspendarea joi, la cererea Biroului Procurorului General al Texasului.