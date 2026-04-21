Iranul a executat un bărbat pentru incendierea unei moschei în timpul protestelor din ianuarie

Iranul a executat marți un bărbat acuzat că ar fi fost liderul unei rețele legate de serviciile de informații israeliene și că ar fi dat foc unei moschei din Teheran în timpul protestelor din ianuarie, a relatat agenția de știri a sistemului judiciar, Mizan.
Andrei Rachieru
21 apr. 2026, 11:01, Știri externe

Mizan l-a identificat pe bărbat ca fiind Amirali Mirjafari, precizând că acesta a fost condamnat pentru incendierea moscheii Qolhak din Teheran și pentru conducerea unor activități împotriva securității.

Condamnarea sa la moarte a fost confirmată de Curtea Supremă și executată marți dimineață, a adăugat Mizan.

Iranul a fost zguduit la începutul acestui an de proteste antiguvernamentale la nivel național, care au fost reprimate în cadrul celei mai ample acțiuni de represiune din istoria Republicii Islamice.

