Iranul execută un bărbat condamnat pentru spionaj în favoarea Mossad

Bărbatul, identificat drept Mehdi Farid, a fost găsit vinovat de „cooperare informativă și spionaj pentru regimul sionist”. Fapta este încadrată de autoritățile iraniene la „corupție pe pământ”, o acuzație care poate atrage pedeapsa capitală, potrivit Times of India, care citează agenția judiciară iraniană Mizan.

Condamnarea, confirmată de Curtea Supremă

Execuția a avut loc după ce toate căile de atac au fost epuizate, sentința de condamnare la moarte fiind confirmată de Curtea Supremă.

Autoritățile iraniene susțin că barbatul ocupa o funcție într-o unitate de apărare civilă din cadrul unei organizații sensibile și că ar fi folosit această poziție pentru a colecta și transmite informații către Mossad.

Val de execuții în Iran

În ultimele săptămâni, Iranul a executat mai multe persoane, unele dintre cazuri fiind legate de spionaj sau de presupuse legături cu state străine și grupuri de opoziție.

Potrivit sursei citate, autoritățile de la Teheran leagă unele dintre aceste cazuri de protestele din ianuarie, despre care susțin că ar fi fost instigate de Israel, Statele Unite și organizații de opoziție.