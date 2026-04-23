Prima pagină » Știri externe » Iranul execută un bărbat condamnat pentru spionaj în favoarea Mossad

Iranul execută un bărbat condamnat pentru spionaj în favoarea Mossad

Iranul a executat miercuri un bărbat condamnat pentru spionaj în favoarea serviciului de informații israelian Mossad, au anunțat autoritățile judiciare de la Teheran.
Maria Miron
23 apr. 2026, 08:56, Știri externe

Bărbatul, identificat drept Mehdi Farid, a fost găsit vinovat de „cooperare informativă și spionaj pentru regimul sionist”. Fapta este încadrată de autoritățile iraniene la „corupție pe pământ”, o acuzație care poate atrage pedeapsa capitală, potrivit Times of India, care citează agenția judiciară iraniană Mizan.

Condamnarea, confirmată de Curtea Supremă

Execuția a avut loc după ce toate căile de atac au fost epuizate, sentința de condamnare la moarte fiind confirmată de Curtea Supremă.

Autoritățile iraniene susțin că barbatul ocupa o funcție într-o unitate de apărare civilă din cadrul unei organizații sensibile și că ar fi folosit această poziție pentru a colecta și transmite informații către Mossad.

Val de execuții în Iran

În ultimele săptămâni, Iranul a executat mai multe persoane, unele dintre cazuri fiind legate de spionaj sau de presupuse legături cu state străine și grupuri de opoziție.

Potrivit sursei citate, autoritățile de la Teheran leagă unele dintre aceste cazuri de protestele din ianuarie, despre care susțin că ar fi fost instigate de Israel, Statele Unite și organizații de opoziție.

Recomandarea video

Cererea de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă, la votul Comisiei pentru afaceri juridice din Parlamentul European
G4Media
Ce salarii au consultanții de vânzări din Altex, Media Galaxy, Flanco și evoMag. Care brand de electronice și electrocasnice plătește mai bine
Gandul
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Șefa Petrom vrea să plece din fruntea companiei. Favorit pentru a o înlocui pe Christina Verchere este un croat apropiat de un om de afaceri legat de Rusia
Libertatea
Micul dejun al oamenilor inteligenți | Vlad Ciurea ne spune ce trebuie să consumăm imediat după ce ne trezim, pentru hidratarea sistemului nervos
CSID
Ce documente este obligat să aibă polițistul asupra lui când iese cu radarul pe marginea drumului. Ce drepturi are șoferul
Promotor