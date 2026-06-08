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UE impune sancțiuni în premieră Iranului. Care este motivul

UE a impus sancțiuni Iranului pentru prima dată din cauza amenințărilor la adresa libertății de navigație.
UE impune sancțiuni în premieră Iranului. Care este motivul
Kaja Kallas. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Sorina Matei
08 iun. 2026, 13:14, Știri externe
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Țările Uniunii Europene au aprobat introducerea de sancțiuni împotriva persoanelor și organizațiilor iraniene pentru amenințări la adresa libertății de navigație și a comunicațiilor maritime, a declarat șeful UE pentru Afaceri Externe Kaja Kallas.

Potrivit acesteia, aceasta este prima dată când Uniunea Europeană a introdus măsuri restrictive împotriva Iranului în mod special din cauza amenințărilor la adresa libertății de navigație.

„Astăzi, UE a impus sancțiuni împotriva Iranului pentru prima dată din cauza amenințărilor la adresa libertății de navigație”, a remarcat Kallas.

După cum a clarificat șeful diplomației europene, sancțiunile vor afecta o serie de persoane fizice și juridice iraniene pe care Bruxelles-ul le consideră implicate în acțiuni care reprezintă o amenințare la adresa securității traficului maritim.

Ai spus: UE a impus astăzi, pentru prima oară, sancțiuni împotriva Iranului pentru amenințările la adresa libertății de navigație, a anunțat Callas

Uniunea Europeană a extins oficial cadrul juridic al sancțiunilor împotriva Iranului pentru a include măsuri punitive specifice împotriva persoanelor și entităților care amenință libertatea de navigație și blochează tranzitul maritim legal în Orientul Mijlociu, în special în Strâmtoarea Ormuz.
Acțiunile Iranului împotriva navelor comerciale și instituirea blocajelor în Strâmtoarea Ormuz contravin direct dreptului internațional și normelor de trecere inofensivă prin strâmtorile internaționale. Noul cadru extins prevede înghețarea activelor deținute în UE și interdicții de călătorie (tranzit sau intrare pe teritoriul Uniunii Europene) pentru entitățile și persoanele fizice implicate în aceste politici de perturbare a navigației.
Cetățenilor și companiilor din Uniunea Europeană le este strict interzis să pună fonduri, resurse economice sau active financiare la dispoziția celor incluși pe „lista neagră„. Detaliile privind lista persoanelor și organizațiilor supuse restricțiilor încă nu au fost încă furnizate în totalitate.

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