UE impune sancțiuni în premieră Iranului. Care este motivul

Țările Uniunii Europene au aprobat introducerea de sancțiuni împotriva persoanelor și organizațiilor iraniene pentru amenințări la adresa libertății de navigație și a comunicațiilor maritime, a declarat șeful UE pentru Afaceri Externe Kaja Kallas.

Potrivit acesteia, aceasta este prima dată când Uniunea Europeană a introdus măsuri restrictive împotriva Iranului în mod special din cauza amenințărilor la adresa libertății de navigație.

„Astăzi, UE a impus sancțiuni împotriva Iranului pentru prima dată din cauza amenințărilor la adresa libertății de navigație”, a remarcat Kallas.

După cum a clarificat șeful diplomației europene, sancțiunile vor afecta o serie de persoane fizice și juridice iraniene pe care Bruxelles-ul le consideră implicate în acțiuni care reprezintă o amenințare la adresa securității traficului maritim.