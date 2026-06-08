Rafael Grossi, atacat de Teheran. Iranul acuză AIEA de lipsă de responsabilitate

„Responsabilitatea directă a Statelor Unite pentru acțiunile regimului sionist este clară, iar consecințele escaladării tensiunilor vor reveni, de asemenea, Statelor Unite”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baqaei, citat de agenția de stat IRNA.

Oficialul iranian l-a criticat și pe directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, afirmând că abordarea acestuia în dosarul iranian este „politică și iresponsabilă”.

Declarațiile au fost făcute după ce un atac aerian israelian a vizat luni o companie petrochimică din sud-vestul Iranului, provocând pagube parțiale complexului industrial, potrivit autorităților iraniene.

În paralel, sirenele de alertă au răsunat în mai multe orașe israeliene după lansarea unor rachete dinspre Iran.

Tensiunile din regiune au escaladat după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri aeriene asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie, determinând represalii iraniene împotriva Israelului și a altor state din regiune care găzduiesc active militare americane.

Un armistițiu temporar a fost convenit pe 8 aprilie, însă negocierile ulterioare au stagnat din cauza disputelor privind aplicarea acordului și a evoluțiilor regionale.