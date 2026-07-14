Forțele israeliene au lansat un atac asupra unei secții de poliție din Gaza. Opt persoane au murit

Serviciile de apărare civilă din Gaza au anunțat că opt persoane și-au pierdut viața după ce un atac israelian a lovit un post de poliție situat la vest de tabăra de refugiați Jabalia. Potrivit autorităților de intervenție, printre victime se numără și o femeie.

„Opt martiri, inclusiv o femeie, au fost transportați la Spitalul al-Shifa din Gaza după ce un atac aerian israelian a vizat un post de poliție (…) la vest de tabăra de refugiați Jabalia”, au transmis autoritățile palestiniene, citate de AFP.

Armata israeliană a confirmat că a desfășurat o operațiune în zonă, precizând că ținta atacului a fost reprezentată de „teroriști”. Autoritățile israeliene nu au oferit, însă, alte detalii privind identitatea persoanelor vizate.

Gruparea militantă palestiniană a condamnat atacul și a transmis că printre cei uciși s-a aflat și șeful postului de poliție lovit.

Potrivit Ministerului Sănătății din Fâșia Gaza, de la intrarea în vigoare a încetării focului au fost ucise cel puțin 1.110 persoane în enclava palestiniană.

În același interval, Israelul a raportat moartea a cinci militari și a unui contractor care lucra pentru Ministerul Apărării în timpul operațiunilor desfășurate în teritoriul palestinian.