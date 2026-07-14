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Forțele israeliene au lansat un atac asupra unei secții de poliție din Gaza. Opt persoane au murit

Israelul a lansat marți un atac asupra unei secții de poliție din apropierea taberei de refugiați Jabalia, în nordul Fâșiei Gaza, ucigând opt persoane. Atacul are loc în ciuda unui armistițiu semnat între Israel și Hamas în luna octombrie a anului trecut.
Forțele israeliene au lansat un atac asupra unei secții de poliție din Gaza. Opt persoane au murit
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
14 iul. 2026, 17:28, Știri externe
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Serviciile de apărare civilă din Gaza au anunțat că opt persoane și-au pierdut viața după ce un atac israelian a lovit un post de poliție situat la vest de tabăra de refugiați Jabalia. Potrivit autorităților de intervenție, printre victime se numără și o femeie. 

„Opt martiri, inclusiv o femeie, au fost transportați la Spitalul al-Shifa din Gaza după ce un atac aerian israelian a vizat un post de poliție (…) la vest de tabăra de refugiați Jabalia”, au transmis autoritățile palestiniene, citate de AFP

Armata israeliană a confirmat că a desfășurat o operațiune în zonă, precizând că ținta atacului a fost reprezentată de „teroriști”. Autoritățile israeliene nu au oferit, însă, alte detalii privind identitatea persoanelor vizate.  

Gruparea militantă palestiniană a condamnat atacul și a transmis că printre cei uciși s-a aflat și șeful postului de poliție lovit. 

Potrivit Ministerului Sănătății din Fâșia Gaza, de la intrarea în vigoare a încetării focului au fost ucise cel puțin 1.110 persoane în enclava palestiniană. 

În același interval, Israelul a raportat moartea a cinci militari și a unui contractor care lucra pentru Ministerul Apărării în timpul operațiunilor desfășurate în teritoriul palestinian. 

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