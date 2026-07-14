Israel: Ministrul Apărării cere președintelui ștergerea cazierului unui fost militar care a ucis un palestinian imobilizat

Israel Katz a transmis o scrisoare președintelui Isaac Herzog în care cere ștergerea cazierului lui Elor Azaria, argumentând că au trecut mai bine de zece ani de la incident și că fostul militar și-a executat pedeapsa integral.

Argumentele ministrului și opoziția armatei

Oficialul a argumentat că ultimele experiențe militare ale Israelului, Războiul din Gaza și războiul cu Iran au urmat au oferit „un context mai larg” pentru înțelegerea condițiilor în care militarii israelieni au acționat împotriva „dușmani cruzi și nemiloși”, notează Haaretz.

Israel Katz a argumentat însă că eliberarea a sute de deținuți condamnați pentru terorism întărește motivele pentru acordarea acestei măsuri.

În opinia sa, menținerea cazierului îi afectează lui Azaria șansele de reintegrare socială și profesională și transmite un mesaj negativ militarilor israelieni activi.

Președinția israeliană a anunțat că momentan a primit doar cererea ministrului Katz și că așteaptă avizele șefului Statului Major al armatei, ale Procurorului Militar și ale Direcției de Personal. În urma primirii tuturor documentelor, președintele va analiza cererea „în mod responsabil și cu seriozitatea cuvenită”.

Armata israeliană s-a pronunțat împotriva solicitării exprimate de ministrul Apărării. Statul Major, Direcția de Personal și Biroul Procurorului Militar consideră că circumstanțele cazului nu justifică ștergerea cazierului judiciar al fostului militar.

„A considerat că teroristul trebuia să moară”

Uciderea a avut loc în luna martie 2016. Elor Azaria îndeplinea funcția de militar sanitar și a intervenit după ce doi palestinieni au înjunghiat un militar IDF. Unul dintre atacatori a fost ucis pe loc, iar Abdel Fattah al-Sharif, a fost imobilizat după ce a fost împușcat de șase ori. După câteva minute de la imobilizare, Azaria a tras un foc de armă în capul palestinianului, ucigându-l.

O instanță militară a decis că fostul militar nu a deschis focul deoarece s-ar fi aflat în pericol, ci pentru că a considerat că „teroristul merita să moară”. El a fost condamnat la 18 luni de închisoare pentru omor prin imprudență, însă a fost eliberat în mai 2018, după executarea a nouă luni de detenție.