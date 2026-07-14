Prima pagină » Știrile zilei » Israel: Ministrul Apărării cere președintelui ștergerea cazierului unui fost militar care a ucis un palestinian imobilizat

Israel: Ministrul Apărării cere președintelui ștergerea cazierului unui fost militar care a ucis un palestinian imobilizat

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, i-a solicitat președintelui Isaac Herzog să șteargă cazierul judiciar al lui Elor Azaria, fost militar condamnat pentru uciderea unui atacator palestinian imobilizat în 2016. Cererea vine la mai bine de zece ani după comiterea fapatei și a fost exprimată în ciuda opoziției formulate de Forțele de Apărare.
Israel: Ministrul Apărării cere președintelui ștergerea cazierului unui fost militar care a ucis un palestinian imobilizat
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
14 iul. 2026, 18:03, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Israel Katz a transmis o scrisoare președintelui Isaac Herzog în care cere ștergerea cazierului lui Elor Azaria, argumentând că au trecut mai bine de zece ani de la incident și că fostul militar și-a executat pedeapsa integral. 

Argumentele ministrului și opoziția armatei

Oficialul a argumentat că ultimele experiențe militare ale Israelului, Războiul din Gaza și războiul cu Iran au urmat au oferit „un context mai larg” pentru înțelegerea condițiilor în care militarii israelieni au acționat împotriva „dușmani cruzi și nemiloși”, notează Haaretz

Israel Katz a argumentat însă că eliberarea a sute de deținuți condamnați pentru terorism întărește motivele pentru acordarea acestei măsuri. 

În opinia sa, menținerea cazierului îi afectează lui Azaria șansele de reintegrare socială și profesională și transmite un mesaj negativ militarilor israelieni activi. 

Președinția israeliană a anunțat că momentan a primit doar cererea ministrului Katz și că așteaptă avizele șefului Statului Major al armatei, ale Procurorului Militar și ale Direcției de Personal. În urma primirii tuturor documentelor, președintele va analiza cererea „în mod responsabil și cu seriozitatea cuvenită”. 

Armata israeliană s-a pronunțat împotriva solicitării exprimate de ministrul Apărării. Statul Major, Direcția de Personal și Biroul Procurorului Militar consideră că circumstanțele cazului nu justifică ștergerea cazierului judiciar al fostului militar. 

„A considerat că teroristul trebuia să moară”

Uciderea a avut loc în luna martie 2016. Elor Azaria îndeplinea funcția de militar sanitar și a intervenit după ce doi palestinieni au înjunghiat un militar IDF. Unul dintre atacatori a fost ucis pe loc, iar Abdel Fattah al-Sharif, a fost imobilizat după ce a fost împușcat de șase ori. După câteva minute de la imobilizare, Azaria a tras un foc de armă în capul palestinianului, ucigându-l. 

O instanță militară a decis că fostul militar nu a deschis focul deoarece s-ar fi aflat în pericol, ci pentru că a considerat că „teroristul merita să moară”. El a fost condamnat la 18 luni de închisoare pentru omor prin imprudență, însă a fost eliberat în mai 2018, după executarea a nouă luni de detenție. 

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Radu Banciu, monolog controversat: „Ai voie să pui 11 negri în echipa Franței, dar ei nu sunt francezi și nu vor fi niciodată”
GSP.ro
Cea mai mare agenție de rating, Fitch, care poate arunca România la „junk”, față în față cu Ministerul de Finanțe. Cine participă și ce se discută
Gandul
Pensia poate crește cu peste 800 de lei pe lună. Condiția pe care trebuie să o îndeplinești
Cancan
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
Prosport
Cum relativizează judecătorii legislația împotriva extremismului. Pedepse minime pentru doi neolegionari, susținători ai lui Călin Georgescu
Libertatea
ANM a făcut anunțul! Vremea se schimbă din nou, iar începutul lui august aduce temperaturi neașteptate
CSID
În localitate e legal să circuli cu 50 km/h sau cu 60 km/h? Care e limita de toleranță în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da