Iranul amenință infrastructura energetică din regiune după atacurile reciproce cu Israelul

Un oficial apropiat de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), citat de agenția iraniană Fars, a declarat că noi lovituri asupra infrastructurii energetice iraniene vor transforma instalațiile petroliere și energetice ale Israelului, SUA și partenerilor regionali ai acestora în ținte legitime, scrie Euronews. Mesajul a venit după ce presa iraniană a relatat că Israelul a atacat complexul petrochimic Karun din orașul Mahshahr, situat în provincia Khuzestan, una dintre cele mai importante zone industriale și petrochimice ale Iranului. Imagini distribuite pe rețelele sociale au surprins coloane de fum și incendii în apropierea instalației, considerată un nod important pentru exporturile chimice ale țării.

Iranul a răspuns cu lovituri asupra infrastructurii din Haifa

La aproximativ o oră după atacul asupra complexului Karun, Garda Revoluționară iraniană a anunțat că a lovit obiective petrochimice din orașul israelian Haifa. Haifa reprezintă principalul port industrial al Israelului și găzduiește cea mai mare rafinărie din țară, operată de grupul Bazan, alături de numeroase instalații chimice și terminale de stocare.

Potrivit IRGC, atacul a vizat „instalații industriale similare” celor lovite anterior în Iran. Oficialii iranieni au acuzat Israelul că a deschis „un joc periculos” prin atacarea infrastructurii energetice civile. Experții avertizează că eventualele lovituri asupra zonei industriale din Haifa pot genera consecințe majore, inclusiv riscuri pentru populație și pentru mediu, din cauza cantităților mari de substanțe periculoase depozitate în regiune.

Teheranul acuză direct Statele Unite

În paralel cu schimbul de atacuri, Ministerul iranian de Externe a respins afirmațiile președintelui american Donald Trump potrivit cărora Washingtonul ar fi încercat să împiedice operațiunile israeliene. Purtătorul de cuvânt Esmaeil Baghaei a declarat că nimeni nu poate crede că Israelul ar desfășura astfel de acțiuni fără coordonare cu Statele Unite și a susținut că Comandamentul Central american este implicat atât în operațiuni defensive, cât și ofensive alături de Israel. Oficialul iranian a afirmat că atacurile de represalii ale Teheranului sunt justificate prin articolul 51 al Cartei ONU, care recunoaște dreptul statelor la autoapărare în cazul unui atac armat.

Un posibil semnal privind negocierile nucleare

În același briefing, Baghaei a oferit și unul dintre cele mai importante semnale diplomatice din ultimele luni. Pentru prima dată, un oficial iranian a sugerat că stocurile de uraniu îmbogățit ale Iranului ar putea fi discutate într-o etapă ulterioară a negocierilor internaționale, dacă actualele discuții privind încetarea conflictului vor progresa. Până acum, Teheranul considera acest subiect drept nenegociabil. Declarația este privită de analiști ca o posibilă deschidere către un nou cadru de dialog, într-un moment în care schimburile de foc dintre Iran și Israel continuă, în ciuda armistițiului existent între Teheran și Washington din 8 aprilie.