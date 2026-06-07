Trump, despre conflictul Iran-Israel: Netanyahu „nu va avea de ales” în privința unui acord cu Iranul | „Eu decid tot”

Președintele american Donald Trump a declarat că premierul israelian Benjamin Netanyahu „nu va avea de ales” decât să accepte orice acord pe care Statele Unite îl vor negocia cu Iranul pentru oprirea conflictului din regiune, potrivit AP.

Într-un interviu acordat publicației Financial Times, Trump a afirmat că el este cel care controlează direcția negocierilor și a transmis un mesaj ferm către liderul israelian.

„Nu va avea de ales”, a spus Trump despre Netanyahu. „Eu decid tot. El nu decide”, a afirmat liderul de la Casa Albă, potrivit Financial Times.

Trump i-a cerut lui Netanyahu să nu răspundă atacurilor lansate de Iran

Declarațiile vin într-un moment de tensiune majoră în Orientul Mijlociu, după schimburile recente de atacuri dintre SUA și Iran și pe fondul confruntărilor dintre Israel și gruparea Hezbollah, susținută de Teheran.

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, Trump l-ar fi sunat pe Netanyahu pentru a-l îndemna să nu răspundă atacurilor lansate de Iran, în încercarea de a evita o escaladare a conflictului și compromiterea negocierilor.

„Suntem foarte aproape de o înțelegere”

Președintele american a insistat că atacurile iraniene recente nu îi schimbă planurile privind încheierea unui acord.

„Suntem foarte aproape de o înțelegere și nu vreau ca totul să explodeze din cauza a ceea ce se întâmplă acum”, a declarat Trump într-un alt interviu acordat publicației Axios.

Tonul dur folosit de liderul american la adresa lui Netanyahu sugerează o posibilă deteriorare a relației dintre cei doi aliați tradiționali.

Trump despre Netanyahu: „complet nebun”

Potrivit presei americane, Trump și-ar fi exprimat recent frustrarea față de premierul israelian și l-ar fi descris într-o convorbire telefonică drept „complet nebun”, după planurile Israelului de a lovi capitala Libanului, Beirut.

Armistițiul convenit în aprilie între Iran și Statele Unite se află sub presiune tot mai mare, pe fondul atacurilor reciproce și al tensiunilor regionale care continuă să amenințe stabilitatea din Orientul Mijlociu.