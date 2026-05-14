Directorul CIA s-a întâlnit cu nepotul lui Raúl Castro la Havana

Ratcliffe s-a întâlnit cu Raulito Rodriguez Castro, ministrul de interne Lazaro Alvarez Casas și șeful serviciilor de informații cubaneze și a discutat despre cooperarea în domeniul informațiilor, stabilitatea economică și probleme de securitate.

Un oficial al CIA a confirmat întâlnirile pentru AP.

Ratcliffe s-a aflat acolo „pentru a transmite personal mesajul președintelui Donald Trump, potrivit căruia Statele Unite sunt pregătite să se angajeze serios în probleme economice și de securitate, dar numai dacă Cuba face schimbări fundamentale. Potrivit rapoartelor oficiale, întâlnirea a servit drept platformă pentru ca Cuba să prezinte dovezi care să ateste că națiunea nu reprezintă o amenințare la adresa securității naționale a SUA”, a declarat oficialul CIA.

O declarație oficială a guvernului cubanez a menționat că întâlnirea „a avut loc joi, 14 mai, pe fondul unor relații bilaterale complexe”.

În timp ce SUA au subliniat că Cuba nu poate continua să fie un „refugiu sigur pentru adversarii din emisfera vestică”, delegația cubaneză a insistat că insula nu reprezintă o amenințare la adresa securității SUA. Oficialii cubanezi au contestat, de asemenea, menținerea țării pe lista SUA a statelor care sponsorizează terorismul.

Întâlnirea de joi are loc la câteva săptămâni după ce guvernul cubanez a confirmat că s-a întâlnit recent cu oficiali americani pe insulă, pe fondul tensiunilor ridicate dintre cele două părți legate de blocada energetică impusă de SUA asupra țării din Caraibe, precum și în contextul prăbușirii rețelei electrice a Cubei și al întreruperii alimentării cu energie electrică în provinciile din estul țării.

La începutul acestei săptămâni, Departamentul de Stat al SUA a reiterat că SUA vor oferi Cubei 100 de milioane de dolari în asistență umanitară și sprijin pentru internet prin satelit „dacă regimul cubanez va permite acest lucru”.