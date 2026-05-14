Prima pagină » Știri externe » Directorul CIA s-a întâlnit cu nepotul lui Raúl Castro la Havana

Directorul CIA s-a întâlnit cu nepotul lui Raúl Castro la Havana

Directorul CIA, John Ratcliffe, s-a întâlnit cu oficiali cubanezi, printre care și nepotul lui Raúl Castro, în cadrul unei vizite în Cuba, joi, au declarat oficiali cubanezi și americani, citați de AP.
Directorul CIA s-a întâlnit cu nepotul lui Raúl Castro la Havana
Sursa: Hepta via Mediafax Foto
Cosmin Pirv
15 mai 2026, 01:32, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Ratcliffe s-a întâlnit cu Raulito Rodriguez Castro, ministrul de interne Lazaro Alvarez Casas și șeful serviciilor de informații cubaneze și a discutat despre cooperarea în domeniul informațiilor, stabilitatea economică și probleme de securitate.

Un oficial al CIA a confirmat întâlnirile pentru AP.

Ratcliffe s-a aflat acolo „pentru a transmite personal mesajul președintelui Donald Trump, potrivit căruia Statele Unite sunt pregătite să se angajeze serios în probleme economice și de securitate, dar numai dacă Cuba face schimbări fundamentale. Potrivit rapoartelor oficiale, întâlnirea a servit drept platformă pentru ca Cuba să prezinte dovezi care să ateste că națiunea nu reprezintă o amenințare la adresa securității naționale a SUA”, a declarat oficialul CIA.

O declarație oficială a guvernului cubanez a menționat că întâlnirea „a avut loc joi, 14 mai, pe fondul unor relații bilaterale complexe”.

În timp ce SUA au subliniat că Cuba nu poate continua să fie un „refugiu sigur pentru adversarii din emisfera vestică”, delegația cubaneză a insistat că insula nu reprezintă o amenințare la adresa securității SUA. Oficialii cubanezi au contestat, de asemenea, menținerea țării pe lista SUA a statelor care sponsorizează terorismul.

Întâlnirea de joi are loc la câteva săptămâni după ce guvernul cubanez a confirmat că s-a întâlnit recent cu oficiali americani pe insulă, pe fondul tensiunilor ridicate dintre cele două părți legate de blocada energetică impusă de SUA asupra țării din Caraibe, precum și în contextul prăbușirii rețelei electrice a Cubei și al întreruperii alimentării cu energie electrică în provinciile din estul țării.

La începutul acestei săptămâni, Departamentul de Stat al SUA a reiterat că SUA vor oferi Cubei 100 de milioane de dolari în asistență umanitară și sprijin pentru internet prin satelit „dacă regimul cubanez va permite acest lucru”.

Recomandarea video

Procurorul Teodor Niţă de la Constanţa, suspectat într-un dosar de corupţie, a fost citat de procurori la percheziţii după o întâlnire cu tatăl nurorii lui Călin Georgescu
G4Media
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
GSP.ro
După dezvăluirea Gândul, sindicatul angajaţilor din Guvern cere demisia vicepremierului Oana Gheorghiu şi a ministrului Darău: „Nu sunt agenţi comerciali”
Gandul
Cum arată Conchita Wurst, la 12 ani după Eurovision. 'Femeia cu barbă', de nerecunoscut! 😲
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Traian Băsescu a numit „liberalul pursânge” potrivit să fie premier PNL în viitorul Guvern: „Predoiu nu este soluția minune”
Libertatea
Pensionarii care pot primi înapoi banii reținuți pentru CASS. Pașii necesari pentru recuperarea sumelor
CSID
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Promotor
Gigantul american Blackstone își extinde expunerea pe România
Economedia