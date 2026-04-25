Panama mulțumește Cubei după eliberarea a trei cetățeni reținuți pentru „propagandă subversivă”

Guvernul din Panama a anunțat că trei dintre cetățenii săi reținuți în Cuba au fost eliberați și au revenit în țară, în timp ce alți șapte rămân în detenție, informează AP.

Potrivit unui comunicat oficial, cele trei persoane eliberate — toate femei — au ajuns deja în Panama.

Autoritățile au mulțumit guvernului cubanez pentru acest gest și au transmis că vor continua demersurile pentru rezolvarea situației celorlalți cetățeni.

Acuzații de „propagandă subversivă”

Cei zece panamezi au fost arestați la Havana la sfârșitul lunii februarie, fiind acuzați de autoritățile cubaneze că ar fi participat la acțiuni de „propagandă subversivă”.

Potrivit Ministerul de Interne al Cubei, aceștia ar fi fost plătiți pentru a intra în țară și pentru a amplasa materiale cu conținut „contrar ordinii constituționale”.

Autoritățile cubaneze susțin că persoanele reținute ar fi declarat că urmau să părăsească insula imediat după îndeplinirea misiunii și că ar fi primit sume cuprinse între 1.000 și 1.500 de dolari fiecare.

Demersuri diplomatice în curs

Guvernul panamez a precizat că va continua dialogul cu autoritățile de la Havana pentru a asigura „bunăstarea” celor șapte cetățeni rămași în detenție și pentru a obține o soluționare rapidă a cazului.

Cazul evidențiază tensiunile sensibile legate de acuzațiile de interferență și activități politice în Cuba, dar și importanța canalelor diplomatice în rezolvarea unor astfel de situații.