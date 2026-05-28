Politico: Pentagonul pregătește terenul pentru o invazie a Cubei

Pentagonul a petrecut luni întregi poziționând trupele și echipamentele militare necesare pentru ca SUA să poată lansa un atac asupra Cubei. Mai este nevoie doar de aprobarea finală din partea lui Donald Trump.
Iulian Moşneagu
28 mai 2026, 11:12, Știri externe
Președintele Donald Trump a luat în calcul o invazie a insulei, după ce presiunile economice și politice nu au reușit să răstoarne guvernul comunist din Cuba. Prezența consolidată a Marinei americane în regiune ar permite SUA să acționeze imediat, scrie Politico.

Aceste resurse amplasate strategic pregătesc terenul pentru o acțiune militară, de la capturarea conducerii de la Havana, asemănătoare cu reținerea fostului președinte venezuelean Nicolas Maduro, până la o serie de lovituri de precizie. Ele deschid și posibilitatea ca SUA să intre în al treilea conflict internațional al administrației Trump.

Cuba este „într-o situație foarte dificilă”, a declarat miercuri secretarul de stat Marco Rubio, la o reuniune a întregului Cabinet. „Faptul că avem un stat eșuat la 90 de mile de țărmurile noastre reprezintă o amenințare la adresa securității naționale a Statelor Unite”.

Mobilizare militară în Caraibe

Armada din regiune este puțin mai mică decât era în ianuarie, când armata americană l-a capturat pe Maduro. Însă grupul de luptă al portavionului USS Nimitz a intrat în Caraibe în luna mai, împreună cu mai multe distrugătoare și crucișătoare cu rachete ghidate, capabile să lanseze rachete de precizie asupra unor ținte de pe uscat.

O serie de drone americane avansate și avioane de supraveghere au survolat, de asemenea, Cuba timp de luni întregi, potrivit site-urilor de monitorizare a zborurilor.

Această mobilizare oferă mai multe opțiuni militare, deși Pentagonul ar avea nevoie de trupe suplimentare pentru o invazie terestră de amploare.

Portavionul Nimitz a ajuns în regiune în aceeași zi în care SUA l-au pus sub acuzare pe fostul președinte Raul Castro, într-un gest care a părut o demonstrație publică de forță.

„Nimitz se află probabil acolo în primul rând pentru intimidare, deși ar putea fi folosit într-o operațiune militară, dacă ar fi nevoie”, a declarat Mark Cancian, fost oficial al Pentagonului.

Nava, împreună cu avioanele de luptă aflate în Florida și Puerto Rico, ar urma probabil să joace un rol în orice acțiune militară în Cuba, a spus el.

Administrația are însă un interval limitat în care poate acționa. Multe dintre cele mai mari nave de război desfășurate în vară se apropie de 10 luni petrecute pe mare, mult peste durata obișnuită a unei misiuni, de șase-șapte luni.

