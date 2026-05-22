Mii de cubanezi au ieșit în stradă după inculparea lui Raúl Castro

Mii de cubanezi au protestat vineri în fața ambasadei SUA din Havana, după decizia autorităților americane de a-l inculpa pe fostul lider cubanez Raúl Castro.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto/ Action Press/
Oana Antipa
22 mai 2026, 16:39, Știri externe
Manifestația pro-guvernamentală a început vineri dimineața, pe faleza din Havana. Protestul a avut loc după o săptămână de mobilizare a oficialilor cubanezi în sprijinul fostului lider communist, potrivit The Independent.

Inculparea lui Raúl Castro are legătură cu doborârea a două avioane civile în urmă cu aproximativ 30 de ani.

Autoritățile cubaneze au respins acuzațiile formulate miercuri de Statele Unite. Havana le-a calificat drept „acuzații false” și susține că acestea reprezintă un pretext pentru o posibilă intervenție americană.

La manifestație au participat președintele cubanez Miguel Díaz-Canel și premierul Manuel Marrero. Raúl Castro, în vârstă de 94 de ani, nu a fost prezent.

Președintele american Donald Trump a declarat joi că ia în calcul o posibilă acțiune împotriva Cubei. Anunțul a fost făcut la o zi după anunțarea acuzațiilor penale împotriva fostului lider cubanez.

„Alți președinți au analizat acest lucru timp de 50-60 de ani. Se pare că eu voi fi cel care o va face”, a spus Trump, într-o declarație transmisă de Biroul Oval.

Secretarul de stat american Marco Rubio a acuzat Cuba că reprezintă o amenințare la adresa securității naționale a SUA, din cauza relațiilor apropiate cu China și Rusia.

Rubio a afirmat că administrația americană „nu mai are răbdare” după mai multe luni de negocieri fără rezultat cu autoritățile de la Havana.

Oficialul american a declarat că Washingtonul preferă în continuare o soluție diplomatică, însă a admis că șansele unui acord sunt reduse.

Întrebat despre posibilitatea unei intervenții pentru înlăturarea regimului cubanez, Rubio a spus că Trump „are întotdeauna opțiunea de a face tot ce este necesar pentru protejarea interesului național”.

