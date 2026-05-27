MApN: Echipamentele utilizate de Armată pentru misiuni pe timp de zi și de noapte sunt finanțate de la buget, nu din SAFE

Aparatura optică și optoelectronică, necesară armamentului individual de infanterie de tip NATO, inclusiv echipamentele utilizate pentru misiuni pe timp de zi și de noapte, este finanțată separat, din bugetul național, nu din programul SAFE, transmite, miercuri, Ministerul Apărării Naționale (MApN).
foto: MEDIAFAX
Laura Buciu
27 mai 2026, 16:38, Politic
Potrivit MApN, Armata României dispune deja de echipamente de vedere și ochire pe timp de noapte, iar aceste capabilități continuă să fie dezvoltate prin programe distincte de achiziție.

„La nivelul Ministerului Apărării Naționale au fost inițiate, și aprobate încă din anul 2021, două programe complementare: programul „Sistem armament individual de infanterie de tip NATO”; programul „Aparatură optică și optoelectronică”. Ambele au fost aprobate de CSAT și au primit aprobarea prealabilă a Parlamentului pentru inițierea procedurilor de achiziție, însă implementarea lor a fost întârziată din cauza limitărilor bugetare din anii anteriori”, transmite MApN.

Armamentul individual de infanterie, inclus în proiecte aprobate de CE pentru România

Ulterior, odată cu lansarea programului european SAFE (Security Action for Europe), programul privind armamentul individual de infanterie a fost inclus între cele 21 de proiecte aprobate de Comisia Europeană pentru România.

În ceea ce privește aparatura optică și optoelectronică, inclusiv echipamentele utilizate pentru misiuni pe timp de zi și de noapte, aceasta este finanțată separat, din bugetul național, și nu face parte integral din programul SAFE, conform sursei citate.

„Pentru eficientizarea achizițiilor, aparatura a fost împărțită în două categorii: aparatură optică de ochire pe timp de zi/noapte, care va fi achiziționată odată cu recepționarea noului sistem de armament individual; aparatură optică și optoelectronică pentru misiuni specifice, categorie pentru care au fost deja realizate achiziții punctuale”, arată MApN.

Echipamentele de ochire și observare, adaptate noului tip de armament care intră în dotarea Armatei Române

Cele două programe sunt complementare și se dezvoltă în paralel, astfel încât echipamentele de ochire și observare să fie adaptate tehnic noului tip de armament care va intra în dotarea Armatei României.

MApN precizează că programul SAFE reprezintă o oportunitate importantă pentru accelerarea modernizării Armatei României, iar o parte semnificativă din tehnica și echipamentele care vor intra în dotare vor fi produse în România, prin investiții în industria națională de apărare și dezvoltarea unor noi capacități de producție.

