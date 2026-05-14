Prima pagină » Politic » „Nimeni nu apără un slăbănog”. Istoric, reacție la declarațiile lui Băsescu

„Nimeni nu apără un slăbănog”. Istoric, reacție la declarațiile lui Băsescu

Atac la adresa lui Băsescu după declarațiile făcute miercuri seara: „Ce ați făcut pentru apărarea României?"
„Nimeni nu apără un slăbănog”. Istoric, reacție la declarațiile lui Băsescu
Andreea Tobias
14 mai 2026, 09:30, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Istoricul Marius Diaconescu îl critică pe fostul președinte Băsescu: desființarea stagiului militar, discursul „ne apără americanii” și vulnerabilitatea actuală a României pe flancul estic NATO.

„Dle președinte Băsescu, nimeni nu apără un slăbănog, războiul nu este un act de caritate, ci un joc de interese.
După ce ați fost președintele României două mandate, să recunoașteți că România nu ar rezista 72 de ore în fața unui atac masiv al Rusiei, asta este o adevărată performanță în politica românească.
Vă întreb cu respectul cuvenit, pentru că critica nu înseamnă lipsă de respect: Stimate dle Băsescu, Dvs. ce ați făcut în perioada în care ați fost președintele României pentru dezvoltarea capacităților de apărare ale României?
Din rațiuni electorale ați desființat recrutarea obligatorie fără să o înlocuiți cu nimic. Acum se culeg roadele proiectului Dvs”, scrie istoricul Marius Diaconescu.
Acesta adaugă că discursul politic în spațiul public „ne apără americanii” a început în timpul lui Băsescu.
„Ați uitat o chestiune elementară: ori ești suficient de bine înarmat ca să contezi în alianță, ori oferi ceva de ce au nevoie cei mai importanți din alianță, ca să fie motivați să intervină pentru tine.
Apreciez că ați recunoscut că România nu contează în eventualitatea unor negocieri de pace cu Rusia, chiar purtate de UE. Oare de ce suntem irelevanți?
Nu CCR este de vină pentru starea actuală a armatei române și a poziției vulnerabile a țării noastre pe flancul estic al NATO. Cine este comandantul suprem al armatei? Președintele României. Cine are ultimul cuvânt pe strategia națională de apărare? Președintele României. Cine stabilește direcțiile de politică externă? Președintele României.
Ați căutat un sac cu cenușă, stimate dle președinte Băsescu?”.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Selgros România s-a luptat 10 ani ca o firmă autohtonă să nu-i mai folosească numele
G4Media
Cele două cuvinte spuse de Chivu la telefon, imediat cum s-a terminat finala Cupei Italiei
GSP.ro
Vin zile grele pentru vatmanii STB. De ce vrea Primăria Capitalei să-i transforme în șoferi de autobuz. „Pe unii dintre ei îi mai salvează pensia”
Gandul
Ce au găsit medicii pe trupul lui Alexandru, copilul care a fost dispărut. Abia acum s-a aflat!
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Donald Trump a lăsat instrucțiuni clare în cazul în care va fi asasinat. Ce trebuie să facă JD Vance, scrie New York Post
Libertatea
Care este cea mai sănătoasă brânză din supermarket, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic: „O să strâmbați din nas”
CSID
UE schimbă permisul de conducere pentru șoferii de mașini electrice, dar vor fi afectați și posesorii de rulote și remorci
Promotor