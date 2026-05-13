Zelenski, după Summitul B9: Suntem gata să-i ajutăm pe cei care au sprijinit poporul nostru

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj pe rețelele sociale în urma participării sale la Summitul B9, desfășurat, miercuri, la București.
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Daiana Rob
13 mai 2026, 23:41, Politic
„Astăzi, experiența Ucrainei și expertiza noastră militară contează cu adevărat pentru partenerii noștri. Și suntem gata să îi ajutăm pe cei care, încă de la începutul războiului pe scară largă, au sprijinit poporul nostru și continuă să ne ajute în apărarea noastră”, se arată în mesajul publicat, miercuri noapte, pe X de președintele Volodimir Zelenski.

Liderul ucrainean a precizat că Summitul B9 de la București reprezintă un format „necesar și important”.

„Astăzi, am colaborat cu țările din cadrul B9 – România, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Cehia, Bulgaria și Ungaria –, precum și cu statele nordice – Finlanda, Danemarca, Islanda, Norvegia și Suedia.

Ceea ce contează cel mai mult este faptul că am obținut rezultate concrete: noi acorduri privind formatul «Drone Deals» și cooperarea în domeniul apărării, menite să asigure o mai mare securitate în Ucraina și în întreaga Europă”. 

Reamintim că, în cadrul summitului de la București, președintele Ucrainei a discutat cu președintele Nicușor Dan despre cooperarea în domenii precum comerțul, cooperarea transfrontalieră, securitatea energetică, dar și apărare și educație.

În urma discuțiilor, președintele român a precizat că atât el, cât și liderul ucrainean sunt „hotărâți” să facă „pași concreți pentru implementarea noului Parteneriat Strategic”.

