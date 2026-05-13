Băsescu avertizează că România nu ar rezista 72 de ore în fața unei agresiuni ruse: „Mai devreme sau mai târziu, Europa va relua discuțiile cu Rusia”

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat miercuri că România nu ar putea rezista singură timp de 72 de ore în fața unei posibile agresiuni ruse.
Traian Băsescu îl portretizează pe Ilie Bolojan: „A fost Georgescu Mesia, s-a răsuflat, s-a inventat alt Mesia: Mesia Bolojan". De ce crede că Bolojan va candida la Președinția României
Ziua în care București a fost Metallica / În timp ce liderii NATO vorbeau despre înarmare, Bucureștiul vorbea Metallica
Urs capturat în incinta Școlii de Agenți de Poliție din Câmpina
Traian Băsescu, despre SAFE: „În fața unei drone, un tanc Abrams sau un tanc românesc face tot atâtea parale"
Băsescu spune că este o singură soluție pentru criza politică: Reluarea funcționării coaliției. Dacă e moartă, trebuie reînviată
Iulian Moşneagu
13 mai 2026, 22:09, Politic
Nu, nu ne putem apăra 72 de ore, nu rezistăm. Nu avem echipamentele necesare”, a declarat Traian Băsescu la TVR Info, întrebat despre capacitatea României de a face față unei eventuale agresiuni din partea Rusiei.

„Mai devreme sau mai târziu, Europa va relua discuțiile cu Rusia”

Fostul președinte a spus că Rusia „a fost și rămâne” principala amenințare la adresa NATO și a comentat posibilitatea reluării discuțiilor între Europa și Moscova privind războiul din Ucraina.

„Mai devreme sau mai târziu, Europa va relua discuțiile cu Federația Rusă, pentru că sunt aici, în Europa. Cumva, jumătate din Federația Rusă e în Europa, până la Ural e parte din Europa. Deci mai devreme sau mai târziu discuțiile se vor relua și probabil se va găsi și un modus vivendi de a ne suporta unii pe alții”, a declarat Băsescu.

El a afirmat că nu este surprins de ideea unei implicări europene mai mari în negocierile cu Rusia.

„Nu mă surprinde abordarea ca europenii să intre în discuții cu Rusia dintr-un motiv simplu: domnul Trump a înregistrat un eșec”, a spus fostul șef al statului.

