Băsescu avertizează că România nu ar rezista 72 de ore în fața unei agresiuni ruse: „Mai devreme sau mai târziu, Europa va relua discuțiile cu Rusia”

„Nu, nu ne putem apăra 72 de ore, nu rezistăm. Nu avem echipamentele necesare”, a declarat Traian Băsescu la TVR Info, întrebat despre capacitatea României de a face față unei eventuale agresiuni din partea Rusiei.

„Mai devreme sau mai târziu, Europa va relua discuțiile cu Rusia”

Fostul președinte a spus că Rusia „a fost și rămâne” principala amenințare la adresa NATO și a comentat posibilitatea reluării discuțiilor între Europa și Moscova privind războiul din Ucraina.

„Mai devreme sau mai târziu, Europa va relua discuțiile cu Federația Rusă, pentru că sunt aici, în Europa. Cumva, jumătate din Federația Rusă e în Europa, până la Ural e parte din Europa. Deci mai devreme sau mai târziu discuțiile se vor relua și probabil se va găsi și un modus vivendi de a ne suporta unii pe alții”, a declarat Băsescu.

El a afirmat că nu este surprins de ideea unei implicări europene mai mari în negocierile cu Rusia.

„Nu mă surprinde abordarea ca europenii să intre în discuții cu Rusia dintr-un motiv simplu: domnul Trump a înregistrat un eșec”, a spus fostul șef al statului.