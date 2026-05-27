The Guardian: UE vrea să limiteze puterea de veto pentru noii membri

Comisia Europeană ar putea limita puterea de veto pentru țările care au aderat recent la UE, relatează The Guardian , citând surse. Potrivit acestora, o renunțare temporară la puterea de veto ar putea fi inclusă în acordul cu Muntenegru, care este prima țară care aderă la UE.

Sursele ziarului susțin că acest lucru ar putea servi drept model pentru alte acorduri. Limitarea ar putea fi doar temporară, astfel încât „să se evite percepția unor membri UE de mâna a doua”, relatează sursele.

Potrivit publicației The Guardian, măsura este luată în considerare deoarece UE intenționează să admită mai mulți membri noi în următorii ani.

Printre aceștia s-ar putea număra Muntenegru, Albania, Moldova și Ucraina.

„Restricțiile ar putea face admiterea de noi membri mai acceptabilă pentru membrii existenți ai UE, dintre care unii, în special Franța, sunt precauți cu privire la modul în care extinderea va afecta anumite chestiuni politice”, susțin sursele ziarului.

Potrivit acestora, posibilele restricții sunt legate și de experiența interacțiunii cu Ungaria, care a blocat unele decizii ale UE, inclusiv acordarea unui pachet de ajutor de 90 de miliarde de euro Ucrainei.