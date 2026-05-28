ONU: temperaturile globale ar putea atinge niveluri fără precedent până în 2030

Potrivit unui nou raport realizat de serviciul meteorologic britanic Met Office pentru agenția ONU, anul 2027 ar putea deveni cel mai fierbinte an măsurat vreodată, mai ales în contextul revenirii fenomenului climatic El Niño.

Raportul, citat de The Guardian, estimează o probabilitate de 86% ca cel puțin unul dintre anii din perioada 2026-2030 să depășească recordul global de temperatură stabilit în 2024. Există și o probabilitate de 75% ca temperatura medie globală din intervalul 2026-2030 să fie cu peste 1,5 grade Celsius mai mare decât nivelul din era preindustrială.

Experții spun că emisiile de dioxid de carbon provenite din arderea combustibililor fosili continuă să crească. Aceste emisii captează mai multă căldură în atmosferă și contribuie la intensificarea fenomenelor meteo extreme. Printre efectele deja observate se numără valurile de căldură record care au afectat în această săptămână Marea Britanie și mai multe regiuni din Europa.

Temperaturile ridicate provoacă victime

ONU estimează că încălzirea globală provoacă deja aproximativ un deces pe minut la nivel mondial. Numărul victimelor ar putea crește dacă emisiile nu vor fi reduse rapid. Șeful ONU pentru climă, Simon Stiell, a declarat că valul recent de căldură din Europa reprezintă o dovadă clară a efectelor tot mai grave ale schimbărilor climatice, atât asupra populației, cât și asupra economiei. El a precizat că și alte regiuni ale lumii sunt afectate sever, inclusiv India și alte zone din Asia.

Simon Stiell a afirmat că protejarea populației, a companiilor și a economiilor de efectele căldurii extreme trebuie să devină o prioritate pentru toate statele. Oficialul ONU a subliniat și necesitatea reducerii rapide a dependenței de combustibili fosili. El a adăugat că energia curată este deja mai ieftină și poate fi produsă mai rapid decât energia bazată pe combustibili fosili.

Oamenii de știință avertizează de ani de zile că depășirea pragului de 1,5 grade Celsius poate duce la valuri de căldură mai severe, secete, furtuni și inundații mai puternice. De asemenea, adaptarea comunităților la schimbările climatice ar deveni mai dificilă. Cercetătorii subliniază însă că fiecare fracțiune de grad evitată poate reduce amploarea pagubelor provocate de încălzirea globală. Ținta Acordului de la Paris privind limitarea încălzirii globale la 1,5 grade Celsius este calculată pe o perioadă de 20 de ani. Specialiștii consideră însă că atingerea acestui obiectiv devine tot mai puțin probabilă.

În schimb, obiectivul mai puțin strict de limitare la 2 grade Celsius ar putea fi încă atins dacă vor fi luate măsuri urgente. Raportul arată că probabilitatea ca un singur an din perioada 2026-2030 să depășească pragul de 2 grade Celsius este sub 1%. Temperaturile globale ar putea fi amplificate și de revenirea fenomenului El Niño, așteptat spre finalul anului.

Prognoza meteo pentru următorii 5 ani

Cea mai recentă prognoză a Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice din Statele Unite indică o probabilitate de 96% pentru apariția unui episod El Niño în perioada decembrie 2026 – februarie 2027. Există și o probabilitate de 35% pentru apariția unui episod de tip „super El Niño”. Fenomenul El Niño apare în urma modificării circulației vânturilor în Oceanul Pacific. Acest proces determină eliberarea în atmosferă a căldurii acumulate în ocean. Climatologul Leon Hermanson, coordonatorul raportului, a declarat că apariția unui episod El Niño la finalul anului 2026 crește semnificativ șansele ca 2027 să devină următorul an record din punct de vedere al temperaturilor globale.

Raportul mai arată că următoarele cinci ierni din Arctica ar putea fi cu aproximativ 2,8 grade Celsius mai calde decât media recentă. Potrivit experților, regiunea arctică se încălzește de peste trei ori mai rapid decât media globală.

Documentul include și estimări privind regimul precipitațiilor pentru următorii ani. Specialiștii spun că nordul Europei, regiunea Sahel, Alaska și Siberia ar putea înregistra precipitații peste normal între lunile mai și septembrie în următorii cinci ani. În schimb, regiunea Amazonului ar putea deveni mai uscată decât în mod obișnuit.