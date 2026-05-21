Măsuri drastice împotriva incendiilor forestiere. Ce a anunțat premierul Spaniei

Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, anunță măsuri drastice împotriva incendiilor forestiere, în contextul schimbărilor climatice.
Ioana Târziu
21 mai 2026, 20:16, Știri externe
Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a anunțat, joi, măsurile pe care țara le va lua împotriva incendiilor forestiere, potrivit Euronews.

El a numit pregătirile drept „cea mai mare desfășurare a statului pentru o campanie antiincendii”.

Măsurile vin după ce incendiile mortale au mistuit o suprafață record de teren anul trecut.

Spania, printre cele mai afectate țări de schimbările climatice

Țara este una dintre cele mai afectate din sudul Europei, din cauza schimbărilor climatice. Temperaturile medii în creștere duc la valuri de căldură, secete și incendii forestiere.

Anul trecut, Spania a înregistrat cea mai caldă vară din istorie. Aproximativ 4.000 de kilometri pătrați de teren au luat foc, fiind un record înregistrat de Sistemul European de Informații privind Incendiile Pădurii, mai arată sursa.

„Vom pune la dispoziție toate resursele” disponibile guvernului „pentru a atenua pe cât posibil această situație de urgență și pentru a preveni repetarea ei la această scară”, a declarat Sanchez.

Premierul a adăugat că „suntem conștienți și de faptul că, din păcate, această amenințare este în creștere”.

Instrumentele puse la dispoziție de guvernul spaniol

Pentru a combate incendiile, Spania va pregăti elicoptere și avioane noi, hidroavioane, drone, vehicule, camere termice și sisteme avansate de supraveghere.

Ministerul de Interne al Spaniei a menționat că sezonul incendiilor de pădure va începe mai repede cu două săptămâni. Această schimbare s-a întâmplat și anul trecut.

Printre cele mai afectate regiuni se numără Galicia, Castilia și León și Extremadura. Guvernul de stânga a lansat reproșuri administrațiilor acestor regiuni de dreapta.

„Această bătălie… se câștigă împreună cu unitate, cu loialitate instituțională și nu cu confruntare”, a declarat Sanchez.

„Focul nu face distincție între administrații, nu întreabă cine guvernează”, făcând apel pentru „un pact național împotriva urgenței climatice”.

