Avionul premierului spaniol Pedro Sanchez a aterizat de urgență în Turcia

Avionul la bordul căruia se afla premierul spaniol Pedro Sanchez a aterizat de urgență în Turcia, duminică seara. Sanchez se afla în drum spre Armenia, pentru un summit al Comunității Politice Europene, când a avut loc incidentul, forțând o oprire neprogramată la Ankara, potrivit France 24.

Guvernul de la Madrid a anunțat că avionul a aterizat în Turcia din cauza unor probleme tehnice, însă nu a oferit detalii despre ele.

„Delegația spaniolă va petrece noaptea la Ankara”, a transmis guvernul spaniol, urmând ca delegația să continue călătoria spre Erevan, Armenia luni, potrivit aceleiași surse.

Liderii europeni se reunesc în capitala Armeniei, pentru reuniunea CPE, care începe luni.