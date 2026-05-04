Prima pagină » Știrile zilei » Avionul premierului spaniol Pedro Sanchez a aterizat de urgență în Turcia

Avionul premierului spaniol Pedro Sanchez a aterizat de urgență în Turcia

Un avion la bordul căruia se afla premierul spaniol, Pedro Sanchez, a aterizat de urgență în Turcia.
Avionul premierului spaniol Pedro Sanchez a aterizat de urgență în Turcia
premierul spaniol Pedro Sánchez/sursa foto: ABACAPRESS/Hepta via Mediafax Foto
Ioana Târziu
04 mai 2026, 10:28, Știri externe

Avionul la bordul căruia se afla premierul spaniol Pedro Sanchez a aterizat de urgență în Turcia, duminică seara. Sanchez se afla în drum spre Armenia, pentru un summit al Comunității Politice Europene, când a avut loc incidentul, forțând o oprire neprogramată la Ankara, potrivit France 24.

Guvernul de la Madrid a anunțat că avionul a aterizat în Turcia din cauza unor probleme tehnice, însă nu a oferit detalii despre ele.

„Delegația spaniolă va petrece noaptea la Ankara”, a transmis guvernul spaniol, urmând ca delegația să continue călătoria spre Erevan, Armenia luni, potrivit aceleiași surse.

Liderii europeni se reunesc în capitala Armeniei, pentru reuniunea CPE, care începe luni.

Recomandarea video

Cât câștigă șefii Hidroelectrica acuzați de premierul Bolojan că au luat bonusuri de 150.000-180.000 de euro în loc să facă investiții
G4Media
Stenograme „NUCLEARE” din ședința PSD, înainte de moțiune: „Nu putem lăsa România pe mâna unor șacali. PSD va salva, încă o dată, țara”
Gandul
Cu ce se ocupă soția lui Cristi Chivu. Adelina și antrenorul sunt căsătoriți de 18 ani și au împreună două fete
Cancan
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport
Cine pierde de pe urma războiului lui Trump? Statele Unite plătesc ca să scape de surplusul de gaze în timp ce Europa este lovită dur de blocarea Strâmtorii Ormuz
Libertatea
Boala autoimună care are ca simptom schimbarea vocii sau vocea răgușită. Aproximativ 143.000 de români sunt afectați
CSID
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari producători
Promotor