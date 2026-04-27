Iranul a reușit să atace o bază americană din Kuweit cu un avion de vânătoare îmbătrânit

Acest lucru pune sub semnul întrebării narațiunea conform căreia forțele aeriene iraniene au fost complet inoperabile în prima fază a războiului lansat de Israel și Statele Unite pe 28 februarie, scrie Le Figaro.

Cea mai uimitoare informație din articol este bombardamentul efectuat în primele zile de un avion de vânătoare iranian F-5 asupra Camp Buehring din Kuweit . Acest avion a reușit să ocolească sistemul de apărare aeriană al bazei, realizând o „descoperire rară”.

„Aceasta este prima dată în ani de zile când un avion de vânătoare inamic a lovit o bază militară americană”, subliniază NBC News .

Acest lucru este cu atât mai surprinzător cu cât F-5 este un avion de fabricație americană, produs de Northrop din 1959 până la sfârșitul anilor 1980

Pentru fanii filmului Top Gun (1986), MiG-28-urile din film sunt de fapt F-5 revopsite în negru. În anii 1960, într-o perioadă de relații bune cu Washingtonul, Teheranul a achiziționat peste o sută de F-5. Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice le-a păstrat și le-a menținut în serviciu.

Improvizație tactică ingenioasă

Pentru a păcăli sistemele de rachete sol-aer Patriot, iranienii ar fi recurs la o improvizație tactică ingenioasă, zburând la joasă altitudine și lansând bombe neghidate – adică bombe fără sistem de ghidare. Potrivit site-ului specializat Defense Security Asia, acest bombardament reușit al unei baze americane moderne de către o aeronavă îmbătrânită este o „lecție militară atemporală: supraviețuirea în spațiul aerian inamic depinde mai puțin de prestigiul aeronavei decât de sincronizare, rută și viclenie, precum și de laxitatea adversarului”. Mai presus de toate, „semnificația simbolică este considerabilă”, deoarece acest atac reușit al unui F-5 împotriva unei baze americane cheie „proiectează o imagine de vulnerabilitate” în regiune.