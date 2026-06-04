Avion prăbușit în Marea Adriatică / „Nu știu ce s-a întâmplat. Pilotul avea experiență”

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit joi în apropiere de Medulin, în peninsula Istria din Croația, iar cel puțin patru persoane și-au pierdut viața, potrivit cotidianului croat Jutarnji List, care a relatat că la locul accidentului au intervenit echipaje de salvare, pompieri, polițiști și ambulanțe, mobilizate în număr mare după prăbușirea aeronavei.

Informația privind numărul victimelor a fost confirmată de Tatjana Cemerikic, directoarea institutului local pentru servicii medicale de urgență, care a declarat că patru persoane au murit în accident.

Avionul trebuia să aterizeze pe aeroportul din Medulin

Autoritățile nu au făcut publice, deocamdată, identitățile victimelor.

Potrivit presei locale, avionul venea din Austria și urma să aterizeze pe aeroportul sportiv din Medulin.

Un pilot local, Nijaz Delic, a declarat pentru Jutarnji List că aeronava era pilotată de o persoană cu experiență.

„Nu știu cum s-a întâmplat accidentul. Din motive necunoscute mie, pilotul, care avea experiență și se pregătea să aterizeze pe aeroportul sportiv din Medulin, a început o manevră în spirală deasupra gropii de gunoi Kastijun și apoi s-a prăbușit la pământ”, a afirmat Delic.

A fost deschisă o anchetă

Accidentul s-a produs în apropierea localității Medulin, o stațiune turistică situată în sudul peninsulei Istria, la Marea Adriatică.

Autoritățile croate au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei și cauzele care au dus la prăbușirea avionului.