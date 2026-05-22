Primele avioane F-35 au ajuns în Polonia, Varșovia consolidând legăturile de apărare cu SUA

Polonia este prima țară NATO de pe flancul estic al alianței care operează F-35, plasând-o înaintea mai multor state vecine în adoptarea aviației de luptă de a cincea generație.

Ministrul Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a subliniat dimensiunea politică și simbolică a sosirii într-o postare pe compania americană de socializare X, afirmând că Polonia intră „într-o nouă eră” a capacității aeriene și subliniind că sosirea aeronavei reflectă ani de investiții nu numai în echipamente, ci și în infrastructură, instruire și pregătire operațională, potrivit Anadolu.

Ministerul a subliniat că echipajele și personalul de la sol polonez se pregătesc deja în Statele Unite și că transferul a marcat începutul integrării operaționale, mai degrabă decât sfârșitul procesului.

Polonia a comandat 32 de aeronave F-35A

Polonia a comandat 32 de aeronave F-35A în baza unui acord cu Washingtonul semnat în ianuarie 2020 pentru aproximativ 4,6 miliarde de dolari, inclusiv pachete de instruire și logistică. Aeronava poartă denumirea poloneză „Husarz”.

Defence24 a relatat că primele trei aeronave vor sosi luna aceasta, livrări suplimentare fiind planificate în următorii ani și capacitatea operațională inițială fiind așteptată înainte de sfârșitul deceniului.

Pentru Polonia, programul F-35 nu se rezumă doar la înlocuirea echipamentelor vechi din epoca sovietică, ci completează o schimbare care a început după aderarea la NATO în 1999 și s-a accelerat după ce Rusia a anexat Crimeea în 2014 și mai ales după războiul cu Ucraina din 2022.

Sosirea vine și într-un moment politic interesant. În ultimele luni, dezbaterea politică poloneză a fost plină de anxietate cu privire la fiabilitatea angajamentelor pe termen lung ale SUA, în special în urma discuțiilor reînnoite de la Washington despre postura forțelor în Europa și a rapoartelor privind ajustările planificate ale desfășurării trupelor americane.

Îngrijorări că Polonia e prea dependentă de SUA

Aceste îngrijorări au ascuțit argumentele din interiorul Poloniei cu privire la faptul dacă Varșovia rămâne prea dependentă de Washington pentru garanții de securitate.

Oricare ar fi ajustările tactice care se întâmplă cu numărul de trupe, achizițiile de apărare și integrarea militar-industrială dintre Polonia și SUA continuă să avanseze.

Polonia se numără deja printre cei mai mari cumpărători de echipamente de apărare americane la nivel global, angajându-se în ultimii ani nu doar pentru avioane F-35, ci și pentru sisteme Patriot, tancuri Abrams, elicoptere Apache și lansatoare HIMARS.

Varșovia a fost consecventă

Logica vizibilă la Varșovia în guvernele succesive a fost consecventă: ancorarea intereselor americane în Polonia nu doar prin diplomație și prezența trupelor, ci și prin achiziții, canale de antrenament și dependență industrială.

Sosirea servește, de asemenea, ca o reamintire a faptului că relația Poloniei cu Washingtonul se bazează din ce în ce mai mult nu doar pe prezența trupelor, ci și pe implicarea pe termen lung în domeniul apărării.

Avioanele F-35 leagă canalele de antrenament, ecosistemele software, lanțurile de mentenanță și cooperarea industrială în moduri care depășesc ciclurile electorale de o parte și de alta a Atlanticului.