Prima pagină » Știri externe » Primele avioane F-35 au ajuns în Polonia, Varșovia consolidând legăturile de apărare cu SUA

Primele avioane F-35 au ajuns în Polonia, Varșovia consolidând legăturile de apărare cu SUA

Polonia a atins o piatră de hotar în programul său de modernizare militară odată cu sosirea, vineri, a primelor avioane de vânătoare F-35A, subliniind pariul strategic continuu al Varșoviei cu Statele Unite, principal partener de securitate.
Primele avioane F-35 au ajuns în Polonia, Varșovia consolidând legăturile de apărare cu SUA
Foto: Hepta
Laura Buciu
22 mai 2026, 21:42, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Polonia este prima țară NATO de pe flancul estic al alianței care operează F-35, plasând-o înaintea mai multor state vecine în adoptarea aviației de luptă de a cincea generație.

Ministrul Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a subliniat dimensiunea politică și simbolică a sosirii într-o postare pe compania americană de socializare X, afirmând că Polonia intră „într-o nouă eră” a capacității aeriene și subliniind că sosirea aeronavei reflectă ani de investiții nu numai în echipamente, ci și în infrastructură, instruire și pregătire operațională, potrivit Anadolu.

Ministerul a subliniat că echipajele și personalul de la sol polonez se pregătesc deja în Statele Unite și că transferul a marcat începutul integrării operaționale, mai degrabă decât sfârșitul procesului.

Polonia a comandat 32 de aeronave F-35A

Polonia a comandat 32 de aeronave F-35A în baza unui acord cu Washingtonul semnat în ianuarie 2020 pentru aproximativ 4,6 miliarde de dolari, inclusiv pachete de instruire și logistică. Aeronava poartă denumirea poloneză „Husarz”.

Defence24 a relatat că primele trei aeronave vor sosi luna aceasta, livrări suplimentare fiind planificate în următorii ani și capacitatea operațională inițială fiind așteptată înainte de sfârșitul deceniului.

Pentru Polonia, programul F-35 nu se rezumă doar la înlocuirea echipamentelor vechi din epoca sovietică, ci completează o schimbare care a început după aderarea la NATO în 1999 și s-a accelerat după ce Rusia a anexat Crimeea în 2014 și mai ales după războiul cu Ucraina din 2022.

Sosirea vine și într-un moment politic interesant. În ultimele luni, dezbaterea politică poloneză a fost plină de anxietate cu privire la fiabilitatea angajamentelor pe termen lung ale SUA, în special în urma discuțiilor reînnoite de la Washington despre postura forțelor în Europa și a rapoartelor privind ajustările planificate ale desfășurării trupelor americane.

Îngrijorări că Polonia e prea dependentă de SUA

Aceste îngrijorări au ascuțit argumentele din interiorul Poloniei cu privire la faptul dacă Varșovia rămâne prea dependentă de Washington pentru garanții de securitate.

Oricare ar fi ajustările tactice care se întâmplă cu numărul de trupe, achizițiile de apărare și integrarea militar-industrială dintre Polonia și SUA continuă să avanseze.

Polonia se numără deja printre cei mai mari cumpărători de echipamente de apărare americane la nivel global, angajându-se în ultimii ani nu doar pentru avioane F-35, ci și pentru sisteme Patriot, tancuri Abrams, elicoptere Apache și lansatoare HIMARS.

Varșovia a fost consecventă

Logica vizibilă la Varșovia în guvernele succesive a fost consecventă: ancorarea intereselor americane în Polonia nu doar prin diplomație și prezența trupelor, ci și prin achiziții, canale de antrenament și dependență industrială.

Sosirea servește, de asemenea, ca o reamintire a faptului că relația Poloniei cu Washingtonul se bazează din ce în ce mai mult nu doar pe prezența trupelor, ci și pe implicarea pe termen lung în domeniul apărării.

Avioanele F-35 leagă canalele de antrenament, ecosistemele software, lanțurile de mentenanță și cooperarea industrială în moduri care depășesc ciclurile electorale de o parte și de alta a Atlanticului.

Recomandarea video

Kovesi declară război total autorităților din Grecia / Parchetul European cere activarea ”armei nucleare” a Bruxelles-ului
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
Gândul a aflat ce se întâmplă cu lifturile din Ministerul Transporturilor, după incidentul grav de ieri. Sunt anunțate audieri
Gandul
Mihai Neșu primește o pensie colosală de la olandezi. Cât încasează lunar fostul fotbalist
Cancan
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport
Jandarmeria, poliția și serviciile, scoase în stradă pentru concertul lui Max Korzh: 90% dintre bilete, luate de străini
Libertatea
Ce arată primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul din Bacău mort după ce s-ar fi înecat cu un sandwich
CSID
Codul Rutier 2026: Se modifică procedura de obținere a permisului de conducere
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia