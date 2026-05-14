Motive reale pentru care călătoriile singuri sunt mai avantajoase. Ce spun experții în turism

Când zburați singuri, nu există compromisuri. Ajungi la aeroport când vrei, treci de securitate fără să ții grupul împreună și îți petreci timpul liber exact cum dorești. „Nu există presiunea de a distra sau de a absorbi anxietatea altui călător”, spune Angie Orth, gazda unui podcast.

Timpul de așteptare la aeroport devine, astfel, o pauză reală. O carte, o cafea, o masă în tihnă la un restaurant din terminal – lucruri imposibile când călătorești cu un grup nerăbdător, conform realsimple.com.

Avantaje practice pe care companiile aeriene le oferă mai ușor

Pasagerii singuri sunt primii luați în vedere la upgrade-uri de ultim moment sau la locuri la rândul de ieșire. Companiile aeriene pot integra mai ușor o singură persoană în inventarul disponibil. „Când zborurile sunt anulate și reprogramarea este haotică, călătorii singuri sunt reprogramați mai repede”, explică Jesse Neugarten, fondatorul Dollar Flight Club.

Același avantaj apare și în cazul zborurilor suprarezervate. Dacă ți se oferă un voucher în schimbul amânării, decizia îți aparține exclusiv ție. Nu trebuie să negociezi cu nimeni.

Cum să faci primul zbor solo fără stres

Dacă nu ai mai zburat singur, începe cu un zbor intern scurt spre un oraș cunoscut. Acordă-ți mai mult timp decât crezi că ai nevoie la aeroport. „Marja suplimentară transformă o experiență anxioasă într-o zi relaxată”, spune Orth.

La aterizare, sentimentul de satisfacție este concret. „Reușita unei călătorii în solitar sporește nivelul de încredere și crește probabilitatea de a repeta experiența”, explică psihologul Lisa Pittman, coach de călătorie certificat.