Prima pagină » Life-Entertaiment » Motive reale pentru care călătoriile singuri sunt mai avantajoase. Ce spun experții în turism

Motive reale pentru care călătoriile singuri sunt mai avantajoase. Ce spun experții în turism

Fără discuții despre itinerariu, fără anxietatea altcuiva și cu șanse mai mari la un upgrade - zborul singuri are avantaje concrete pe care puțini pasageri le iau în calcul.
Motive reale pentru care călătoriile singuri sunt mai avantajoase. Ce spun experții în turism
Andreea Tobias
14 mai 2026, 07:48, Știrile zilei
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Când zburați singuri, nu există compromisuri. Ajungi la aeroport când vrei, treci de securitate fără să ții grupul împreună și îți petreci timpul liber exact cum dorești. „Nu există presiunea de a distra sau de a absorbi anxietatea altui călător”, spune Angie Orth, gazda unui podcast.

Timpul de așteptare la aeroport devine, astfel, o pauză reală. O carte, o cafea, o masă în tihnă la un restaurant din terminal – lucruri imposibile când călătorești cu un grup nerăbdător, conform realsimple.com.

Avantaje practice pe care companiile aeriene le oferă mai ușor

Pasagerii singuri sunt primii luați în vedere la upgrade-uri de ultim moment sau la locuri la rândul de ieșire. Companiile aeriene pot integra mai ușor o singură persoană în inventarul disponibil. „Când zborurile sunt anulate și reprogramarea este haotică, călătorii singuri sunt reprogramați mai repede”, explică Jesse Neugarten, fondatorul Dollar Flight Club.

Același avantaj apare și în cazul zborurilor suprarezervate. Dacă ți se oferă un voucher în schimbul amânării, decizia îți aparține exclusiv ție. Nu trebuie să negociezi cu nimeni.

Cum să faci primul zbor solo fără stres

Dacă nu ai mai zburat singur, începe cu un zbor intern scurt spre un oraș cunoscut. Acordă-ți mai mult timp decât crezi că ai nevoie la aeroport. „Marja suplimentară transformă o experiență anxioasă într-o zi relaxată”, spune Orth.

La aterizare, sentimentul de satisfacție este concret. „Reușita unei călătorii în solitar sporește nivelul de încredere și crește probabilitatea de a repeta experiența”, explică psihologul Lisa Pittman, coach de călătorie certificat.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Selgros România s-a luptat 10 ani ca o firmă autohtonă să nu-i mai folosească numele
G4Media
Nu a mai suportat și a venit în studio: „M-ați uitat! Sunt cel mai complet fotbalist român din istorie!”
GSP.ro
Vin zile grele pentru vatmanii STB. De ce vrea Primăria Capitalei să-i transforme în șoferi de autobuz. „Pe unii dintre ei îi mai salvează pensia”
Gandul
Pe ce dată s-au despărțit Cabral și Andreea Ibacka, de fapt! Lumea habar nu avea
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Xi Jinping îl amenință pe Donald Trump că Taiwanul rămâne linia roșie care poate declanșa un conflict major între cele două puteri
Libertatea
Icre mănăstirești. Cum le prepară Maica Marina de la Mănăstirea Saon
CSID
Astra Arad va produce vagoane de tren cu destinație specială pentru NATO. La ce vor fi folosite
Promotor