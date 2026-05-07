Obiceiurile din aeroport care îi enervează cel mai mult pe călători – sondaj global

Aeroporturile scot la iveală unele dintre cele mai deranjante comportamente din viața publică. Sondajul Opodo arată că 48% dintre călătorii chestionați consideră că săritul peste rând la securitate sau la îmbarcare este cel mai mare motiv de iritare. Britanicii și francezii sunt cei mai afectați, 51% dintre aceștia plasând obiceiul pe primul loc, potrivit Euronews Travel.

Scaunele „ocupate” și gunoiul lăsat în urmă

Pe locul al doilea în topul nemulțumirilor se află obiceiul de a bloca un scaun liber cu bagaje sau obiecte personale. La nivel global, 45% dintre respondenți îl consideră enervant, cu un vârf de 52% în rândul britanicilor. Italienii sunt mai toleranți – doar 35% dintre ei văd o problemă în acest comportament.

Gunoiul lăsat la porți sau pe scaunele din avion îi revoltă pe 42% dintre călătorii globali. Francezii sunt cei mai deranjați, cu 49%, urmați de germani cu 47%.

Ce tip de pasager ești la îmbarcare?

Sondajul a identificat patru tipuri de comportament la poarta de îmbarcare. Cel mai frecvent este „cel care stă jos” – 48% dintre respondenți rămân așezați până când grupul lor este chemat explicit. „Cei care stau pe lângă coadă” reprezintă 23%, iar „cei care se așează la coadă din timp” – 12%. La polul opus, 11% preferă să urce ultimii, știind că locul rezervat îi va aștepta.

Cât de devreme ajungem la aeroport

Referitor la ora sosirii, 59% dintre respondenți preferă să ajungă mai devreme decât este necesar. Aproximativ 36% respectă recomandările companiei aeriene, iar 4% aleg să ajungă în ultimul moment.