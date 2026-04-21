Autobuzele 100 și 442 nu vor mai opri la „Sosiri” pe Aeroportul Henri Coandă din 22 aprilie

Potrivit Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov, măsura a fost luată din cauza lucrărilor desfășurate în zona terminalului „Sosiri”. Până la finalizarea șantierului, vehiculele celor două linii vor opri exclusiv în stația comună „Aeroport Henri Coandă Plecări”, care va fi redenumită „Aeroport Henri Coandă”.

Modificarea afectează două dintre cele mai folosite legături de transport de la aeroport. Linia 100 asigură conexiunea rapidă dintre Aeroportul Henri Coandă și centrul Capitalei, circulă non-stop și are un interval de 15 minute ziua și 30 de minute noaptea. Linia 442 leagă zona Therme București de Piața Presei și trece prin aeroport, fiind programată la un interval de 20 de minute la orele de vârf.

Schimbarea vine într-un context mai amplu de reorganizare a accesului din zona aeroportului. Compania Națională Aeroporturi București anunța încă din 8 decembrie 2025 că fluxurile auto din fața terminalelor au fost reconfigurate din cauza extinderii lucrărilor la viitoarea stație de metrou „Aeroport Otopeni”, iar pasagerilor li se recomanda să își aloce timp suplimentar pentru deplasare.

Pentru pasagerii care vor o alternativă la autobuz, trenul dintre Aeroportul Henri Coandă și Gara de Nord rămâne disponibil 24 de ore din 24, circulă la un interval de 40 de minute, iar durata călătoriei este de aproximativ 20 de minute.