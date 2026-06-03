UPDATE: O persoană a murit și 63 au fost rănite în urma atacului asupra Kuweitului. Acțiunile iraniene au fost condamnate

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Potrivit Ministerului Sănătății, 63 de persoane au fost rănite, iar șapte operații de urgență majore au fost efectuate în urma incidentului.

Atacul s-a soldat și cu moartea unei persoane.

În plus, mai multe state din regiune au reacționat prin condamnarea atacurilor lansate de Iran. Emiratele Arabe Unite au calificat operațiunea drept „atacuri teroriste” și o încălcare gravă a suveranității Kuweitului.

Și președinția libaneză a reacționat la atacuri. „Președintele Aoun și-a afirmat solidaritatea cu Kuweitul și Bahrainul, solicitând ca regiunea să fie scutită de consecințele acestor atacuri pentru a reduce escaladarea”, se arată într-un mesaj publicat pe rețele de socializare.

De asemenea, Ministerul de Externe din Iordania a și-a exprimat solidaritatea față de Kuweit, subliniind că atacurile iraniene sunt o încălcare a Cartei ONU.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Un atac cu drone iraniene a avariat grav aeroportul din Kuweit și a provocat rănirea mai multor persoane, potrivit AP.

Kuweitul a anunțat miercuri că a suspendat toate zborurile comerciale.

Atacurile au avut loc în contextul în care agențiile de știri semioficiale iraniene au declarat că țara a încetat să mai comunice cu mediatorii cu privire la prelungirea armistițiului în războiul cu SUA și Israel. Președintele american Donald Trump a contestat această afirmație și a declarat că discuțiile continuă, potrivit aceleiași surse.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Saud Abdulaziz Al-Otaibi, a declarat că „o serie de drone ostile” au vizat clădirea de pasageri a Aeroportului Internațional din Kuweit. Acestea au avariat grav clădirea și au rănit „un număr de persoane”.

Aeroportul a mai fost închis din cauza războiului

Aeroportul s-a redeschis pe 1 iunie, după ce s-a închis în februarie din cauza războiului din Iran. Presa de stat a relatat că Kuwait Airways își suspendă operațiunile momentan.

Marți seară, armata americană a anunțat că a lansat atacuri asupra unei instalații militare iraniene. Atacurile au reprezentat represalii pentru rachetele iraniene lansate asupra Kuweitului și Bahrainului. Iranul a lansat două rachete asupra Kuweitului, care s-au destrămat pe drum.

În același timp, forțele americane și bahraineze au interceptat rachete îndreptate spre Bahrain. Ministerul Apărării din Bahrain a declarat că armata sa a interceptat și distrus trei rachete și o serie de drone lansate de Iran asupra țării insulare din Golf.

Comandamentul Central al SUA a mai declarat că a „doborât mai multe drone” care vizau forțele americane din Kuweit, mai arată sursa.