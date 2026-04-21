Donald Trump anunță prelungirea armistițiului în războiul din Orientul Mijlociu

Donald Trump a anunțat, într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, că Statele Unite vor amâna eventuale acțiuni ofensive împotriva Iranului, invocând fragmentarea internă a guvernului iranian și lipsa unei poziții comune în negocieri.

Liderul de la Casa Albă a precizat că blocada navală impusă Iranului va rămâne în vigoare, armata va rămâne în stare de alertă, dar și că armistițiul a fost prelungit.

„Având în vedere faptul că Guvernul Iranului este serios divizat, așa cum era de așteptat, și la cererea Mareșalului Asim Munir și a Primului Ministru Shehbaz Sharif din Pakistan, ni s-a cerut să ne oprim atacul asupra Iranului până când liderii și reprezentanții acestora vor putea veni cu o propunere unificată. Prin urmare, am ordonat armatei noastre să continue blocada și, în toate celelalte privințe, să rămână pregătite și capabile și, prin urmare, voi prelungi încetarea focului până când propunerea lor va fi prezentată și discuțiile vor fi încheiate, într-un fel sau altul”, se arată în mesajul publicat de Trump pe Truth Social.