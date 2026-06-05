Marea Neagră: Pescador turcesc scufundat după un atac în apropiere de Sevastopol

Un vas turcesc de pescuit a fost atacat în Marea Neagră, în apropiere de Sevastopol, în largul Crimeei ocupate de Rusia, incidentul soldându-se cu moartea unei persoane și rănirea altor patru, potrivit presei din Turcia.

Conform postului de televiziune turcesc TRT, care citează Ministerul de Interne, nava „Duru 67” se afla în ape internaționale, în apropierea coastelor Crimeei, în momentul atacului.

Nu se cunosc circumstanțele exacte ale incidentului

Autoritățile turce susțin că vasul a suferit avarii grave și s-a scufundat ulterior.

Deocamdată nu au fost oferite informații oficiale despre autorii atacului sau despre circumstanțele exacte ale incidentului.

Atacul are loc într-o zonă extrem de tensionată din Marea Neagră, unde conflictul dintre Rusia și Ucraina a afectat în repetate rânduri traficul maritim și activitățile comerciale.

Autoritățile turce nu au anunțat încă dacă vor solicita o anchetă internațională privind incidentul.