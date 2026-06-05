Cât de sigur este țărmul Mării Negre în sezonul estival? Răspunsul președintelui Nicușor Dan

Nicușor Dan spune că a primit toate informările despre explozia dronei maritime din Portul Constanța, plus „câteva cu un anumit grad de certitudine” pe care nu vrea să le facă publice, cel puțin până după-amiază când vor exista informațiile complete.

„Ce e important este că a existat informația că această dronă va exploda și toate persoanele au reușit să se plece”, a spus președintele.

Întrebat dacă ar putea exploda și alte drone, Dan a spus că „atâta timp cât dacă sunt altele, da. Dacă sunt altele și ele sunt localizate, ele nu vor mai ajunge până la țărm”.

Nicușor Dan a fost întrebat, în context, cât de sigur este în momentul de față țărmul Mării Negre, pentru că vorbim de perioada estivală când oamenii deja merg la plajă.

„În momentul acela (când vor merge la plajă – n.r.) oamenii vor fi în siguranță”, dă asigurări președintele.

De asemenea, Nicușor Dan a spus că autoritățile române sunt în contact cu autoritățile din Ucraina după ce o dronă maritimă a explodat în Portul Constanța.