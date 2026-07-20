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Rusia se confruntă cu tensiuni interne. Economia slăbește, iar Kremlinul ia în calcul escaladarea războiului

Rusia traversează una dintre cele mai dificile perioade de la începutul invaziei din Ucraina, pe fondul unei crize economice tot mai vizibile și al nemulțumirilor care încep să afecteze inclusiv elita de la Kremlin.
Rusia se confruntă cu tensiuni interne. Economia slăbește, iar Kremlinul ia în calcul escaladarea războiului
Sursa foto: Hepta
Andrei Rachieru
20 iul. 2026, 11:25, Știri externe
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Potrivit unei analize publicate de Owen Matthews în The Independent, regimul condus de Vladimir Putin se confruntă pentru prima dată cu riscul unei scindări interne, în timp ce încearcă să mențină echilibrul dintre finanțarea războiului și stabilitatea socială.

Atacurile repetate cu drone ucrainene asupra infrastructurii energetice au provocat probleme majore în aprovizionarea cu combustibil, afectând zeci de regiuni din Rusia. În unele zone au fost introduse restricții la alimentarea cu benzină și motorină, iar autoritățile au fost nevoite să importe combustibil din Belarus, Kazahstan, China și India.

Inflația și penuria de combustibil afectează populația

Efectele războiului sunt resimțite din ce în ce mai mult de cetățenii ruși. Cozi kilometrice la benzinării, creșterea prețurilor la alimente și inflația în accelerare au devenit realități cotidiene în mai multe regiuni ale Federației Ruse.

În același timp, veniturile statului din exporturile de petrol și gaze au înregistrat un declin semnificativ, în timp ce cheltuielile pentru susținerea războiului au ajuns să consume aproape jumătate din bugetul federal.

Datele prezentate în analiză arată că și marile companii rusești înregistrează scăderi importante ale profitului, ceea ce amplifică presiunea asupra economiei și asupra conducerii politice.

Sprijinul pentru război este în scădere

Potrivit Centrului Levada, unul dintre puținele institute independente de sondare a opiniei publice din Rusia, susținerea pentru continuarea războiului a ajuns la un minim istoric, în timp ce majoritatea populației preferă deschiderea unor negocieri de pace.

Nemulțumirile sunt exprimate tot mai des inclusiv pe rețelele sociale și pe canalele Telegram, unde apar imagini cu șoferi afectați de lipsa combustibilului, dar și critici la adresa modului în care autoritățile gestionează conflictul.

Analiștii apreciază că apropiatele alegeri parlamentare ar putea reprezenta un test important pentru Kremlin, chiar dacă opoziția reală rămâne puternic restricționată.

Apar fisuri în elita economică și politică

Analiza arată că diferențele de opinie dintre reprezentanții mediului de afaceri și structurile de securitate devin tot mai evidente. O parte a elitei economice consideră că războiul afectează grav dezvoltarea țării și solicită încetarea ostilităților.

Directorul general al Sberbank, German Gref, a declarat recent că principala preocupare a societății este încheierea conflictului militar. De asemenea, omul de afaceri Andrei Melnicenko a avertizat că Rusia riscă să ajungă într-o „fundătură” dacă actuala direcție va continua.

Potrivit unor experți citați în analiză, pentru prima dată de la începutul războiului există indicii că regimul de la Kremlin ar putea traversa tensiuni interne semnificative.

Kremlinul ia în calcul o nouă escaladare militară

În ciuda dificultăților economice și a presiunilor interne, Vladimir Putin nu dă semne că ar intenționa să reducă intensitatea războiului. Surse citate de Reuters susțin că liderul rus își menține obiectivele militare și respinge ideea unui armistițiu bazat pe actualele linii ale frontului.

În același timp, în spațiul public rus au apărut tot mai frecvent apeluri la extinderea conflictului, inclusiv prin lovirea unor obiective militare sau industriale din state membre NATO, precum țările baltice sau România.

Totuși, analiștii avertizează că un asemenea scenariu ar reprezenta un risc major pentru Rusia, deoarece ar putea consolida unitatea Alianței Nord-Atlantice și ar determina adoptarea unor sancțiuni economice suplimentare.

În concluzie, deși Kremlinul continuă să afișeze un control ferm asupra situației interne, dificultățile economice, scăderea sprijinului public pentru război și nemulțumirile din interiorul elitei politice și economice conturează una dintre cele mai complicate perioade pentru regimul lui Vladimir Putin de la începutul conflictului din Ucraina.

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