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Atac asupra unei nave de pescuit în Marea Neagră. 1 mort, 4 răniți

O navă de pescuit turcă a fost atacată în Marea Neagră, anunță presa turcă.
Atac asupra unei nave de pescuit în Marea Neagră. 1 mort, 4 răniți
Sorina Matei
06 iun. 2026, 09:55, Știri externe
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O barcă de pescuit turcească a fost atacată în Marea Neagră, la vest de Crimeea. Ministerul Afacerilor Interne din Turcia a anunțat că o persoană a fost ucisă și alte patru au fost rănite. Trupul pescarului decedat și al răniților au fost aduse în portul İnebolu, anunță presa turcă.

Barca de pescuit sub pavilion turcesc , „Duru 67”, a fost atacată în Marea Neagră. Ea a fost avariată și s-a scufundat la scurt timp după aceea. 

Barca de pescuit numită „Burak Kaya” aflată în zonă a salvat cinci persoane rănite, dar o persoană grav rănită a murit în timp ce se îndrepta spre İnebolu.

Nava Pazei de Coastă „TCSG-96” a ajuns la barca de pescuit în cauză la ora 19:20.

O echipă formată din 19 persoane – patru medici și 15 membri ai UMKE (Echipa Națională de Salvare Medicală), asistente medicale și personal medical auxiliar aflat la bord – a intervenit în situație.

Nava Duru 67 s-a scufundat în apele internaționale din cauza unor daune grave.

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