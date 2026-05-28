Un obiect comun din bagajul de mână poate duce la probleme serioase la îmbarcare

O companie aeriană interzice transportul în bagajul de mână al foarfecelor cu lame mai lungi de 6 cm. Pasagerii care ignoră această regulă riscă să rămână fără obiect la controlul de securitate sau să fie puși în situații dificile înainte de îmbarcare.
Subiectul a apărut recent pe Reddit, după ce un pasager a întrebat dacă poate urca la bord cu o foarfecă mică de tip briceag elvețian, în bagajul de mână. Discuția a generat zeci de răspunsuri, cu experiențe contradictorii. Unii au trecut fără probleme, alții nu au putut lua la bord nici o unghieră, conform Mirror.

Ce spune Ryanair despre foarfece

Compania aeriană precizează clar pe site-ul oficial că obiectele cu vârf sau muchie ascuțită, care pot provoca leziuni, nu sunt permise în cabină. Foarfecele cu lame de peste 6 cm intră în această categorie. Trebuie plasate obligatoriu în bagajul de cală.

Foarfecele cu lame de 6 cm sau mai scurte sunt, în general, acceptate în bagajul de mână. Totuși, regulile pot varia de la un aeroport la altul. Decizia finală aparține personalului de securitate.

Sfatul pasagerilor experimentați

Utilizatorii care au comentat pe Reddit recomandă aceeași soluție. Dacă nu ești sigur de dimensiunea lamei, pune foarfecele în bagajul de cală. Nu merită riscul de a pierde obiectul sau de a întârzia îmbarcarea.

Dacă ai dubii cu privire la ce poți lua la bord, Ryanair recomandă contactarea companiei înainte de zbor sau consultarea listei complete de articole permise de pe site-ul oficial.

