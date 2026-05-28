Pacienții cu HIV ar putea scăpa de tratamentul zilnic. Noul medicament are efect până la doi ani

Aproximativ un sfert dintre participanții la studiu au reușit să stea doi ani fără să mai ia tratamentul antiviral zilnic. Cercetarea a implicat 68 de persoane și a testat o combinație nouă de anticorpi capabili să suprime virusul HIV, relatează The Independent.

În prezent, majoritatea persoanelor diagnosticate cu HIV urmează tratament antiretroviral, cunoscut sub denumirea de ART. Medicamentele nu vindecă boala, însă împiedică virusul să se multiplice în organism. Terapia a schimbat radical rata de supraviețuire a pacienților cu HIV, deoarece previne evoluția către SIDA.

Cu toate acestea, tratamentele antivirale implică costuri uriașe pentru sistemele medicale. În Marea Britanie, unde trăiesc aproximativ 113.500 de persoane cu HIV, costurile depășesc 400 de milioane de lire sterline anual.

Rezultatele studiului realizat în Marea Britanie și Danemarca

Cercetătorii de la Imperial College London au dezvoltat noul tratament folosind un amestec de anticorpi. Medicamentul conține doi anticorpi neutralizanți cu spectru larg, cunoscuți sub denumirea de bNAbs. Aceștia sunt proteine produse de sistemul imunitar și acționează ca o barieră împotriva virusurilor și bacteriilor.

Participanții la studiu au fost recrutați din Marea Britanie și Danemarca în perioada 2021-2024. Voluntarii au fost împărțiți în două grupuri. Unii au primit noua terapie pe bază de anticorpi, iar ceilalți au primit placebo cu soluție salină.

Rezultatele au arătat că tratamentul bNAb a fost mai eficient decât placebo în controlul virusului HIV. Aproximativ 75% dintre participanți au putut opri terapia ART timp de cinci luni. Jumătate dintre pacienți au reușit să stea un an fără tratamentul antiviral zilnic. Aproximativ un sfert au rămas fără medicamente timp de doi ani.

Profesorul Sarah Fidler, de la Imperial College London, a declarat că este pentru prima dată când o terapie bazată pe anticorpi bNAb demonstrează un control atât de îndelungat al încărcăturii virale într-un studiu randomizat controlat cu placebo.

Potrivit cercetătoarei, rezultatele deschid noi posibilități pentru tratamentul HIV și apropie comunitatea științifică de obiectivul găsirii unui tratament curativ.

Nu există încă un tratament care să vindece HIV

HIV se transmite prin contactul cu fluide corporale infectate care ajung în sânge. Virusul poate fi transmis prin contact sexual, folosirea în comun a seringilor sau de la mamă la copil în timpul nașterii.

La scurt timp după infectare, multe persoane nu prezintă simptome. Netratat, virusul poate evolua către SIDA. Boala afectează grav sistemul imunitar și poate duce la afecțiuni severe, precum tuberculoza, pneumonia sau anumite forme de cancer.

În prezent nu există un tratament care să elimine complet HIV din organism. Terapia antiretrovirală poate însă reduce virusul la un nivel nedetectabil în sânge. În aceste condiții, persoana infectată nu mai transmite virusul și poate avea o viață lungă și sănătoasă.

Cercetătorii încearcă de mai mulți ani să dezvolte tratamente cu efect de lungă durată, care să reducă dependența de administrarea zilnică a medicamentelor.

Studiul a fost publicat în revista medicală The Lancet. Autorii spun că noua terapie ar putea deveni în viitor o alternativă pentru controlul HIV.

Guvernul britanic și-a propus eliminarea transmiterii HIV până în anul 2030. Strategia include extinderea testării, creșterea gradului de informare și combaterea stigmatizării persoanelor care trăiesc cu virusul.

Cele mai recente date de supraveghere pentru anul 2024 arată că numărul noilor diagnostice de HIV a scăzut cu 4% în Regatul Unit. În 2023 au fost raportate 3.169 de cazuri noi, iar în 2024 numărul a coborât la 3.043.