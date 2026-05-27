Gaura spre iad urlă în nordul Rusiei / De frică și de zgomot, locuitorii din zonă nu mai pot să doarmă noaptea

Locuitorii unui oraș din Extremul Orient Rus susțin că aud noaptea zgomote bizare, provenind dintr-unul dintre cele mai misterioase locuri de pe planetă: sonda Kola Superdeep, cel mai adânc foraj artificial realizat vreodată în scoarța Pământului.

Orașul Zapolearnîi, din regiunea Murmansk, se află la câțiva kilometri de locul unde, în 1970, inginerii sovietici au început să foreze adâncurile pământului într-un proiect ambițios care avea să dureze peste două decenii.

Cel mai adânc foraj artificial din istoria omenirii

Lucrările s-au oprit brusc în 1994, din cauza temperaturilor extreme – aproape duble față de cele estimate – care au deformat echipamentele și au făcut imposibilă continuarea forării.

La acel moment, sonda atinsese 12.262 de metri adâncime, intrând în Cartea Recordurilor Guinness ca cel mai adânc foraj artificial din istoria omenirii.

De atunci, locul a rămas abandonat. Și, se pare, foarte zgomotos.

O legendă veche, sunete noi

Potrivit canalului de Telegram SHOT, citat de Life.ru, locuitorii din Zapolearnîi se plâng din ce în ce mai frecvent de un vuiet bizar care apare în timpul nopții.

Legenda locului spune că sonda Kola este o „poartă către Iad” – o poveste care circulă printre localnici de zeci de ani și care, iată, a prins din nou viață.

Recent, un grup de pasionați din Sankt Petersburg a venit special pentru a investiga fenomenul. Au adus un microfon extrem de sensibil și au încercat să surprindă sunetele din adâncurile sondei. Concluzia lor: experimentul a fost un succes.

Pe înregistrări se pot auzi vibrații ciudate, zgomote neobișnuite și un vuiet puternic.

Ce spun oamenii de știință

Experții ruși au temperat însă entuziasmul mistic cu explicații mai prozaice.

Într-o noapte senină și fără vânt, sunetele avioanelor din Norvegia pot ajunge fără probleme în Zapolearnîi – granița norvegiană se află la aproximativ 10 kilometri distanță.

O altă explicație plauzibilă: zgomotele provin de la fabricile din apropiere.

Legile fizicii, spun ei, sunt suficiente pentru a explica tot ce aud localnicii.

Un loc cu o istorie extraordinară

Dincolo de mister, sonda Kola rămâne una dintre cele mai remarcabile realizări ale științei sovietice.

Forajul, început pe 24 mai 1970 în Peninsula Kola, a produs descoperiri surprinzătoare: fosile microscopice de plancton găsite la adâncimi uriașe și prezența apei în roci unde nimeni nu credea că este posibil.

Ambele descoperiri au răsturnat teorii acceptate până atunci.

Proiectul a fost inclus în Cartea Recordurilor Guinness în 1997, iar în 2020 autoritățile din Murmansk au anunțat planuri de a transforma situl într-o atracție turistică.

Până atunci, sonda Kola continuă să fascineze și, se pare, să scoată sunete pe care nimeni nu le poate explica pe deplin.