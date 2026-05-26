Alimentele care pot reduce riscul de hipertensiune arterială. Ce au descoperit cercetătorii

O meta-analiză a unor studii realizate în mai multe țări arată care sunt alimentele asociate cu o hipertensiune arterială redusă, potrivit ScienceDaily.

Analiza arată că persoanele care consumă în mod regulat leguminoase și alimente pe bază de soia au un risc scăzut de a fi diagnosticate cu hipertensiune arterială.

Cele mai puternice beneficii au apărut la un consum de aproximativ 170 de grame de leguminoase pe zi. De asemenea, beneficiile apar și la consumul a 60 – 80 de grame de alimente pe bază de soia zilnic.

Care sunt alimentele ce pot reduce hipertensiunea arterială

Printe leguminoase, se numără mazărea, lintea, năutul și fasolea. Alimentele pe bază de soia includ tofu, laptele de soia, edamame, tempeh și miso, potrivit sursei.

Studiile anterioare au asociat leguminoasele și alimentele din soia cu o sănătate generală mai bună a inimii. Însă, dovezile care le leagă în mod specific de scăderea tensiunii arteriale au fost inconsistente.

Noua analiză include 10 alte studii realizate în Statele Unite, Europa și Asia.

Studiile au fost efectuate atât pe bărbați, cât și pe femei, Mărimea studiilor a variat de la 1.152 de participanți la 88.475 de participanți. Cazurile de hipertensiune arterială au variat de la 144 la peste 35.000, mai precizează sursa.

Persoanele care au consumat mai mult leguminoase au avut cu 16% mai puține șanse de a dezvolta hipertensiune arterială, comparativ cu cele care au consumat cantități mai mici. În cazul alimentelor pe bază de soia, reducerea riscului a ajuns la 19%.

De ce au aceste beneficii

Leguminoasele și alimentele din soia sunt bogate în potasiu, magneziu și fibre alimentare. Ele reprezintă nutrienți deja cunoscuți pentru contribuția lor la o tensiune arterială sănătoasă.

De asemenea, fibrele solubile din leguminoase și soia pot ajuta vasele de sânge să se relaxeze și să se dilate.

Autorii studiului menționează și limitările analizei, rezultatele fiind variate în ceea ce privește tipurile de leguminoase consumate, metodele de preparare, modelele generale de dietă și definițiile hipertensiunii arteriale.

„Implicații majore pentru sănătatea publică”

Însă, „în ciuda acestor limitări, rezultatele acestei meta-analize au implicații majore pentru sănătatea publică, având în vedere creșterea alarmantă la nivel global a prevalenței hipertensiunii arteriale” au declarat autorii studiului.

Cercetătorii au subliniat, de asemenea, că aportul mediu de leguminoase în Europa și Regatul Unit rămâne mult sub nivelurile recomandate.

„Deși sunt necesare studii suplimentare la scară largă pentru confirmare, aceste descoperiri oferă dovezi suplimentare în sprijinul recomandărilor alimentare adresate publicului de a prioritiza și integra leguminoasele și alimentele din soia. Ele sunt surse sănătoase de proteine ​​în dietă”, au încheiat cercetătorii.

Analiza arată beneficiile dietelor bazate pe consumul plantelor

„Această cercetare consolidează baza de dovezi pentru beneficiile cardioprotectoare ale dietelor bazate pe plante. Autorii au contribuit semnificativ la argumentele în favoarea utilizării leguminoaselor și soiei. Acestea reprezintă strategii alimentare principale pentru atenuarea poverii globale a hipertensiunii arteriale”, a transmis Sumantra Ray, cercetător șef și director executiv al Institutului Global pentru Alimentație, Nutriție și Sănătate NNEdPro, conform sursei.