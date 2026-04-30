Cercetătorii au descoperit ce au în comun oamenii care folosesc emoji-uri la mesaje

Folosești emoji-uri când trimiți mesaje? Un studiu recent arată că acest obicei aparent banal spune ceva surprinzător despre felul în care citești emoțiile oamenilor din jurul tău, notează yourtango.com.

Creierul procesează expresiile emoji-urilor în aceleași regiuni și după aceleași tipare ca expresiile faciale umane reale. Descoperirea aparține unei echipe de la Universitatea Bournemouth din Regatul Unit.

Studiul a inclus două experimente separate. În primul, 24 de participanți au privit fotografii cu fețe umane afișând patru emoții: fericire, furie, tristețe sau neutralitate. În al doilea, un grup diferit de 25 de persoane a privit emoji-uri de pe șase platforme digitale, inclusiv Apple și Facebook, cu aceleași patru emoții. Toți participanții purtau șepci cu senzori care măsurau activitatea electrică a creierului.

Rezultatele care au surprins cercetătorii

Algoritmii folosiți pentru analiza tiparelor electrice au putut identifica exact ce emoție privea fiecare participant, indiferent dacă era un emoji sau o față umană. Diferențele dintre cele două categorii au fost minime.

În cazul emoji-urilor, activitatea cerebrală a apărut la aproximativ 70 de milisecunde de la afișarea imaginii, atingând un vârf la 150 de milisecunde. Fețele reale au generat semnale la circa 120 de milisecunde, cu vârf la 160 de milisecunde. Ambele categorii au activat cu precădere regiunile posterioare ale creierului, asociate procesării fețelor.

Uneori, emoji-urile au produs semnale chiar mai clare decât fețele umane. Explicația stă în trăsăturile lor exagerate: zâmbete supradimensionate, încruntări accentuate, ochi dramatic lărgiți sau îngustați. Emoțiile umane reale sunt mai subtile și variază de la o persoană la alta.

Diferența dintre bărbați și femei

Un studiu din 2023 a adăugat o nuanță interesantă. Participanții de sex masculin au recunoscut mai bine emoțiile pe fețele emoji decât pe fețele umane. Femeile au performat invers, identificând mai precis emoțiile pe fețe reale.

Cercetătorii sugerează că bărbații ar putea folosi emoji-urile ca pe un spațiu mai sigur pentru a-și exprima emoțiile, inclusiv pe cele negative sau afectuoase, lucru pe care îl fac mai rar în interacțiunile directe.

Ce înseamnă pentru tine

Persoanele care folosesc frecvent emoji-uri în mesaje par să aibă o capacitate mai dezvoltată de a recunoaște și înțelege emoțiile celorlalți. Fiecare emoji ales conștient sau nu antrenează creierul să asocieze simboluri vizuale cu stări emoționale, un exercițiu pe care îl transferi apoi în viața reală.