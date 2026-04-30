Prima pagină » Politic » Președintele PSD promite măsuri sociale dacă social-democrații revin în noul guvern. Dar nu imediat

Fără contribuții de sănătate la mame și la veterani, creșterea pragului pentru contribuție pentru pensionari, și chiar micșorarea TVA-ului - asta își dorește PSD dacă revine la masa guvernării după căderea Guvernului Ilie Bolojan prim moțiune de cenzură. Măsurile se vor lua... dar nu imediat.
Laura Buciu
30 apr. 2026, 20:49, Politic

Sorin Grindeanu a fost întrebat, joi seara, la Antena 3 CNN, dacă PSD va scoate contribuțiile la sănătate de la mame și pensionari în cazul în care revine la masa guvernării.

„Este propunerea noastră, așa cum bine știți. Este o chestiune pe care, și aici trebuie să fim corecți, Comisia Europeană a cerut următorul lucru: ca la pensionari, de la o numită pensie în sus, să existe contribuții asigurările de sănătate. Și este un lucru pe care trebuie să îl spunem direct. Ce e adevărat, adevărat, ce nu, nu. Unde s-au făcut excese? S-au făcut la mame, la veterani de război, la deținuți politici. (…) Cele care țin de mame, cred că e un lucru de bun simț să-l facem, cele legate de pensionari… de la o numită pensie în sus. Aceste cerințe au venit de la Comisie. Ce nu s-a făcut, în schimb, dacă tot s-a spus că de la 3.000 de lei în sus trebuie să facem această contribuție… nu înțeleg de ce nu s-a făcut odată cu inflația asta de 10% de la 3.300 în plus. Pentru că așa ar trebui să se calculeze”, a răspuns Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă va reduce PSD și TVA la 19%, așa cum a spus primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, Sorin Grindeanu a spus că acest lucru se va întâmplat „în momentul în care politicile economice vor fi unele care își vor atinge ținta, pentru că noi trebuie să repornim economia, trebuie să repornim investițiile. Fie că vorbim de investiții naționale, fie că vorbim de cele locale”.

„Trebuie să repornim programe naționale. S-a redus „de-a proasta”, fără niciun… Vă dau un exemplu. Fără niciun fel de justificare, programul RABLA, prin care, de fapt, tu ca stat câștigai, dincolo de faptul că dădeai de muncă într-o uzină din România. Vă dau un exemplu care mi-a venit în minte. În momentul în care aceste lucruri își vor vedea efectul în economie, evident că toată lumea își dorește să facă reduceri de taxe. Nimeni nu este nebun. Doar că trebuie să le dai încrederea. Trebuie să le dai încrederea și cetățenilor. Pentru că, în acest moment, lumea este speriată și nu consumă și drept dovadă că, în ultimele șapte luni, consumul a scăzut de la lună la lună. Trebuie să dai încredere și investitorilor și tuturor celor care încearcă să repornească economia. Nu dai încredere dacă nu dai speranță. Iar în acest moment, acest guvern nu mai dă speranță. Nu mai livrează acest lucru. Și atunci trebuie să plece”, a mai spus președintele PSD.

