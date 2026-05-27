Raport îngrijorător: Jumătate dintre elevii români spun că s-au gândit la sinucidere

DACIANA ILIE / MEDIAFAX FOTO
Ioana Târziu
27 mai 2026, 11:23, Ştiinţă-Sănătate
Un nou raport privind sănătatea mintală a copiilor din România a fost prezentat, marți, în Senat.

Potrivit datelor, aproximativ o treime dintre elevii din învățământul primar și liceal din țara declară că au fost victime ale abuzului fizic sau psihologic în școală. Jumătate dintre ei s-au gândit măcar o dată la sinucidere.

Peste 20% dintre copii au afecțiuni psihice

În plus, 24% dintre copiii și adolescenții cu vârste cuprinse între 11 și 15 ani se confruntă cu afecțiuni psihice. Cele mai frecvente sunt tulburările de conduită.

La prezentarea datelor, au fost prezenți ministrul Educației și Cercetării, Mircea Abrudean, președintele Senatului, Ștefan Pălărie, președintele Comisiei pentru Învățământ, Știință și Inovare și Petronela Dobrin, șefa Serviciului Afaceri Europene din Senat, alături de Sorin Costreie, consilier prezidențial în Departamentul Educație și Cercetare și Luciana Antoci, consilier de stat, Cancelaria Prim-ministrului.

Tinerii prezenți în Senat au vorbit despre presiune, singurătate, bullying, lipsa sprijinului emoțional și dificultatea de a cere ajutor.

Criza sănătății mintale în România, mai gravă ca în alte țări

Mărturiile acestora confirmă datele studiilor privind sănătatea mintală în țară. România se confruntă cu o criză tăcută de sănătate mintală în rândul copiilor și adolescenților. Această situație este mult mai gravă decât în alte țări.

Perspectiva experților în sănătate mintală, prezenți marți în Senat, au subliniat că sănătatea mintală nu poate fi separată de educație. Un copil care se simte în siguranță din punct de vedere emoțional învață mai bine, relaționează mai sănătos și are șanse mai mari să își atingă potențialul.

Discuțiile din Senat s-au încheiat cu lansarea unui angajament comun pentru susținerea sănătății mintale a tinerilor. De asemenea, contribuțiile participanților vor sta la baza inițierii unui consorțiu national pentru sănătatea mintală.

