Prima pagină » Știrile zilei » Studiu: De ce nu ar trebui să adaugi banane în smoothie

Studiu: De ce nu ar trebui să adaugi banane în smoothie

Un studiu al al Universității din California arată dezavantajul pe care îl produc bananele în smoothie-uri.
Studiu: De ce nu ar trebui să adaugi banane în smoothie
Ioana Târziu
24 mai 2026, 17:48, Ştiinţă-Sănătate
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Un nou studiu realizat de Universitatea din California, Davis arată de ce ar fi bine să nu adaugi banane în smoothie-uri. Bananele influențează modul în care ingredientele interacționează după ce sunt amestecate, potrivit ScienceDaily.

Ce au observat oamenii de știință

Cercetătorii au descoperit că fructele cu niveluri ridicate ale enzimei polifenol oxidază sau pot reduce drastic cantitatea de flavanoli pe care corpul o absoarbe dintr-un smoothie.

Flavanolii sunt compuși naturali din plante, asociați cu sănătatea inimii și a funcțiilor cognitive. Se găsesc în alimente precum mere, pere, afine, mure, struguri, cacao. De asemenea, se găsesc și în alte ingrediente comune pentru smoothie-uri.

În studiul realizat de oamenii de știință, cercetătorii au observat că persoanele care au băut smoothie cu banane au avut niveluri de flavanol cu ​​84% mai mici comparativ cu cei care au băut smoothie-uri cu fructe de pădure.

„Am fost cu adevărat surprinși să vedem cât de repede adăugarea unei singure banane a scăzut nivelul de flavanoli din smoothie și nivelurile de flavanol absorbite în organism”, a declarat autorul principal al studiului, Javier Ottaviani.

Concluziile studiului nu înseamnă că bananele sunt dăunătoare

Rezultatele studiului nu înseamnă că bananele sunt dăunătoare. Bananele oferă fibre, potasiu și alți nutrienți și pot face parte dintr-o dietă sănătoasă. Însă, bananele nu sunt cea mai bună alegere atunci când scopul este de a maximiza aportul de flavanol din fructe de pădure, struguri, cacao sau alte alimente bogate în flavanol.

Nutriționiștii spun că smoothie-urile cu banane pot fi în continuare nutritive. Acestea sunt ideale mai ales ca parte a unei diete variate. Însă, digestia individuală, tiparele alimentare și aportul general de nutrienți contează.

Recomandarea video

BREAKING: Cristian Mungiu a câștigat premiul Palme d’Or cu filmul Fjord / Regizorul român intră în istorie cu al doilea Palme d’Or
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
La împlinirea a 151 de ani de PNL, Ilie Bolojan le-a spus liberalilor, în Argeş, de ce a fost demis: „Asta a fost cauza principală”
Gandul
Antena 1 a difuzat imaginile groazei! Ce i-a făcut Tamaș colegei Bianca? A înjurat ca la ușa cortului, a început să rupă scaunele, le-a aruncat în foc și..
Cancan
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Prosport
Tânăr adept al grupării neonaziste „Unitatea 731”, condamnat pentru cinci infracțiuni. A desenat svastica, crucea celtică sau acronimul „AR88” pe morminte evreiești din Bacău și pe mașina Jandarmeriei
Libertatea
Planta aromatică care purifică locuința și alungă toate energiile negative. Cum să o folosești?
CSID
Drumul Expres Galați – Brăila se strică înainte de a fi deschis circulației
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia