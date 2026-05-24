Studiu: De ce nu ar trebui să adaugi banane în smoothie

Un nou studiu realizat de Universitatea din California, Davis arată de ce ar fi bine să nu adaugi banane în smoothie-uri. Bananele influențează modul în care ingredientele interacționează după ce sunt amestecate, potrivit ScienceDaily.

Ce au observat oamenii de știință

Cercetătorii au descoperit că fructele cu niveluri ridicate ale enzimei polifenol oxidază sau pot reduce drastic cantitatea de flavanoli pe care corpul o absoarbe dintr-un smoothie.

Flavanolii sunt compuși naturali din plante, asociați cu sănătatea inimii și a funcțiilor cognitive. Se găsesc în alimente precum mere, pere, afine, mure, struguri, cacao. De asemenea, se găsesc și în alte ingrediente comune pentru smoothie-uri.

În studiul realizat de oamenii de știință, cercetătorii au observat că persoanele care au băut smoothie cu banane au avut niveluri de flavanol cu ​​84% mai mici comparativ cu cei care au băut smoothie-uri cu fructe de pădure.

„Am fost cu adevărat surprinși să vedem cât de repede adăugarea unei singure banane a scăzut nivelul de flavanoli din smoothie și nivelurile de flavanol absorbite în organism”, a declarat autorul principal al studiului, Javier Ottaviani.

Concluziile studiului nu înseamnă că bananele sunt dăunătoare

Rezultatele studiului nu înseamnă că bananele sunt dăunătoare. Bananele oferă fibre, potasiu și alți nutrienți și pot face parte dintr-o dietă sănătoasă. Însă, bananele nu sunt cea mai bună alegere atunci când scopul este de a maximiza aportul de flavanol din fructe de pădure, struguri, cacao sau alte alimente bogate în flavanol.

Nutriționiștii spun că smoothie-urile cu banane pot fi în continuare nutritive. Acestea sunt ideale mai ales ca parte a unei diete variate. Însă, digestia individuală, tiparele alimentare și aportul general de nutrienți contează.