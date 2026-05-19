Marinescu: România, în media europeană la încarcerare și supraaglomerare

Fostul ministru al Justiției Radu Marinescu afirmă, pe baza datelor din raportul SPACE I 2025 publicat de Consiliul Europei, că România se află „într-o poziție de echilibru statistic” în ceea ce privește sistemul penitenciar.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
19 mai 2026, 18:11, Justiţie
„În mandatul meu de ministru al Justiției m-am preocupat sistematic de modernizarea sistemului penitenciar, reducerea supraaglomerării și asigurarea respectării drepturilor și demnității umane ale persoanelor deținute”, spune Marinescu, marți, pe Facebook.

În ceea ce privește investițiile, fostul ministrul al Justiției afirmă că „în anul 2025 s-au realizat 1086 de noi locuri de deținere la standarde europene. În 2026 vom avea 1726 de noi locuri de cazare și 79 modernizate”.

Datele din raportul SPACE I 2025 publicat de Consiliul Europei indică o poziție de echilibru pentru România, cu o rată de încarcerare de 129 de deținuți la 100.000 de locuitori și o densitate a sistemului penitenciar de 100% din capacitate.

Marinescu afirmă că „analiza detaliată a datelor europene pentru anul 2025 arată că aglomerarea penitenciarelor a scăzut semnificativ și suntem în media europeană”.

Raportul indică o rată de intrare în detenție de 66 la 100.000 de locuitori și o durată medie a detenției de 24 de luni, peste media europeană de aproximativ 12 luni. Arestul preventiv reprezintă 12% din totalul deținuților.

În ceea ce privește contextul european, fostul ministru face referire la decizia Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei din 4 decembrie 2025, care reține „o serie de progrese înregistrate la nivel național, dintre care amintim disponibilitatea de noi sedii pentru cazarea deținuților și îmbunătățirea altor condiții materiale de detenție” și „măsurile luate pentru combaterea recidivei și pentru sprijinirea reintegrării sociale”.

În final, Marinescu susține că unele proiecte majore, inclusiv infrastructura penitenciară și sistemele de monitorizare electronică, nu au beneficiat de finanțare, deși au fost considerate esențiale pentru strategia de modernizare a sistemului.

