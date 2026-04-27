Prima pagină » Social » Radu Marinescu, despre reducerea cheltuielilor la Ministerul Justiției: „Am eliminat diurnele nejustificate pentru magistrați”

Fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, a explicat luni într-o conferință de presă în care și-a prezentat bilanțul la final de mandat că a reușit să facă reduceri de cheltuieli fără a fi făcute concedieri.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
27 apr. 2026, 13:46, Social

Radu Marinescu a declarat că în perioada în care el a condus Ministerul Justiției au fost luate măsuri atente de reducere a cheltuielilor așa cum a cerut guvernul, fără a apela la concedieri.

„Am eliminat diurnele nejustificate pentru magistrați, am reușit să ne încadrăm inclusiv în așteptările Guvernului privind o reducere a cheltuielior, fără să fim nevoiți să concediem persoane, să renunțăm la personalul din Ministerul de Justiție, pentru că trebuie să vă spun acum la final, un adevăr. Ministerul de Justiție funcționează cu un deficit de personal”, a declarat fostul ministru.

Radu Marinescu a vorbit despre eficiență și digitalizare într-un sector unde ministerul pe care l-a condus are deficit de personal.

„De exemplu, la Direcția pentru Tehnologia Informației, și vorbim de o societate care se digitalizează, de o societate care crede în tehnologie, iar în Justiție este nevoie pentru eficiență de foarte multă digitalizare, dar noi nu avem ocupate măcar posturile necesare pentru ca aceste persoane de specialitate să devină eficiente și să producă rezultatele pe care le așteptăm.

Deci nu o reducere prin concediere, ci am făcut reducere de cheltuieli care ne-au permis să ne încadrăm în așteptări, păstrând personalul nostru și făcându-l eficient la un nivel maxim”, a spus fostul ministru al Justiției.

 

Contractele pentru programul SAFE de 16,6 miliarde de euro ajung în Parlament
G4Media
Guvernul elen o acuză pe Kövesi că folosește „tacticile lui Ceaușescu“ în ancheta privind fondurile UE. „Nu vrem o justiție în stilul lui Ceaușescu“
Gandul
Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Cancan
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Prosport
Culisele licitațiilor pentru autostrăzi. Ce reclamă firmele care se bat pe A7 și A8: 13 contestații în același timp
Libertatea
Ea este femeia care și-a făcut un lifting facial la o clinică privată din București și a ajuns în moarte cerebrală. Soțul femeii acuză medicul: Noi am pregătit acum, am luat sicriul
CSID
TOP 5 cele mai IEFTINE mașini hibride în România 2026
Promotor