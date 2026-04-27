Radu Marinescu, despre reducerea cheltuielilor la Ministerul Justiției: „Am eliminat diurnele nejustificate pentru magistrați”

Radu Marinescu a declarat că în perioada în care el a condus Ministerul Justiției au fost luate măsuri atente de reducere a cheltuielilor așa cum a cerut guvernul, fără a apela la concedieri.

„Am eliminat diurnele nejustificate pentru magistrați, am reușit să ne încadrăm inclusiv în așteptările Guvernului privind o reducere a cheltuielior, fără să fim nevoiți să concediem persoane, să renunțăm la personalul din Ministerul de Justiție, pentru că trebuie să vă spun acum la final, un adevăr. Ministerul de Justiție funcționează cu un deficit de personal”, a declarat fostul ministru.

Radu Marinescu a vorbit despre eficiență și digitalizare într-un sector unde ministerul pe care l-a condus are deficit de personal.

„De exemplu, la Direcția pentru Tehnologia Informației, și vorbim de o societate care se digitalizează, de o societate care crede în tehnologie, iar în Justiție este nevoie pentru eficiență de foarte multă digitalizare, dar noi nu avem ocupate măcar posturile necesare pentru ca aceste persoane de specialitate să devină eficiente și să producă rezultatele pe care le așteptăm.

Deci nu o reducere prin concediere, ci am făcut reducere de cheltuieli care ne-au permis să ne încadrăm în așteptări, păstrând personalul nostru și făcându-l eficient la un nivel maxim”, a spus fostul ministru al Justiției.